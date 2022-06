Stil-Highlights zum Wochenende Ganz dünnes Eis!

Die passende Lektüre dazu gibt es auch schon, und Uhrenforen preisen sie als Geheimtipp: »R is for Rolex«. Ein Buch, bei dem die Kleinen anhand teurerer Zeitmesser das ABC lernen und das jede Wiege genauso aufwertet wie ein Coffeetable Book das elterliche Wohnzimmer. In der Erwachsenenwelt ist es längst gewohnte Praxis, sich durch das richtig gewählte Buch großbürgerlich erscheinen zu lassen. Warum soll das nicht auch bei Kindern funktionieren?

»R is for Rolex« spiegelt all das wider, was Eltern in ihrem Nachwuchs sehen: Einen finanziell unabhängigen, stilbewussten Erfolgsmenschen, ob Rap-Star oder Chefärztin spielt dabei keine Rolle. Das nimmt auch ein bisschen den Druck. Wobei: Wenn man dem Kind frühzeitig suggeriert, dass man etwas besonders in ihm sieht, wird es das vielleicht auch.