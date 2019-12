Küche, Technik, Camping Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Ist es nicht jedes Jahr dasselbe? Kurz vor Weihnachten steigt die Panik in einem auf, weil man noch längst nicht alle Geschenke für die Liebsten beisammen hat. Sie haben keine Zeit, durch die Geschäfte zu laufen? Dann haben wir etwas für Sie.

Im Laufe des Jahres haben unsere Autorinnen und Autoren zahlreiche Produkte empfohlen, die sie schon seit Langem benutzen und von denen sie aufgrund ihrer Praxiserfahrung überzeugt sind. Ob im Bereich Küche, Technik oder nützliche Gadgets fürs Camping: Auf dieser Seite finden Sie alle Empfehlungsartikel nochmal in einer Übersicht.

Für alle, die nicht soviel Zeit haben, haben wir in diesem Artikel die fünf Topseller aus dem Jahr 2019 noch einmal kurz zusammengefasst.

Fangen wir in der Küche an. Dort hat unser Hobbykoch Peter Wagner unseren Leserinnen und Lesern einen exklusiven Blick in seine Schränke gewährt. Besonders gut angekommen ist die deBuyer Kupfer-Kasserolle. Wagner empfiehlt sie in seinem großen Überblick über die besten Töpfe mit den Worten:

Die Franzosen haben die eierlegende Wollmilchsau erfunden. "Inocuivre induction" heißt "Kupfer für Induktion", also die Vermählung der beiden Kronprinzen der Kochkunst. Kupfer leitet und speichert die Wärme 25-mal besser als Edelstahl; die hervorragende Hitzeverteilung in Kupfersauteusen oder -kasserollen ist (vereinfacht gesagt) einer der Gründe, warum die Sauce bei Dreisterneköchen besser schmeckte als anderswo.

Ein weiterer Tipp aus dem Hause Wagner kommt messerscharf daher. Der Graef Diamant-Messerschärfer CC 120 DE. Dabei spielte das eigene Unvermögen eine Rolle. Wagner beschreibt in seinem Text "Die Besser-Messer" seine Erfahrungen mit Schneidwerkzeugen und Schärfegeräten wie folgt:

Außer bei den Schleifsteinritualen versaut selbst so mancher Berufskoch auf Dauer seine Schwerter mit fast allen normalen Geräten. Auch ich hatte nach ein paar Jahren trotz aller Vorsicht die typische Schleifdelle hinter dem Griff. Die Klinge war nicht mehr gerade, mein Messer musste zum Profischleifer. Und genau einer dieser Dienstleister machte den für ihn verheerenden Fehler und empfahl mir den Graef "Chef's Choice" mit den drei rotierenden Diamantstaubscheiben. Seitdem mache ich das selber: Ich ziehe alle paar Tage die jeweils gebrauchten Messer fünf Mal durch die mittelgrobe und die feine Doppelscheibe - und halte sie damit ohne großen Metallverlust dauerhaft auf dem Schärfegrad der Profischleifer. Und kerzengerade.

Wer sein Last-Minute-Geschenk eher im Bereich Technik sucht, sollte sich folgende zwei Produkte näher anschauen. Sie haben eins gemeinsam: Beide sind Testsieger bei der Stiftung Warentest geworden.

Da wäre zum einen ein Klassiker: Die Apple Airpods. Wer auf den Bügel bei seinen Kopfhörern verzichten möchte, landet zwangsläufig bei den sogenannten In-Ear-Geräten. Die Älteren unter Ihnen werden diese unter dem Begriff Ohrstöpsel besser kennen. Diese Kopfhörer eignen sich perfekt zum Sporttreiben.

Die Apple Airpods gewannen den Vergleich bei der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote 2,0. Der Ton wurde mit 1,9 bewertet, Bestnoten gab es in den Unterkategorien Haltbarkeit (0,9) und Schadstoffe (1,0). Die schlechteste Note wurde für Störeinflüsse vergeben (3,2), was den Gesamtsieg aber nicht verhinderte.

Ebenfalls sehr beliebt bei unseren Lesern war der Stiftung-Warentest-Sieger im Bereich induktive Ladegeräte. Diese laden Ihr Handy ganz ohne Kabel auf. Vorausgesetzt, es unterstützt den Qi-Standard. Eine Übersicht finden Sie hier. Bei den flachen Pads schnitt der Anker Power Port Qi10 am besten ab. Die Gesamtnote lautete gut (2,1). In der Kategorie Handhabung, für die die fünf Prüfer der Stiftung Warentest unter anderem das Anschließen, das Auflegen der Smartphones auf die Station und das Laden getestet haben, schnitt dieses Gerät sogar sehr gut ab.

Zum Schluss haben wir noch etwas für alle Campingfreunde. Unser Autor und Weltreisender Oliver Lück steigt nicht mehr ohne kleine Helferlein in seinen Bulli. Seine Begründung aus seiner Rubrik "nützliche Camping-Gadgets": Vor einigen Monaten erst hatte ich die Ösenhaken entdeckt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich nicht schon viel früher darauf gekommen bin, diese in meinem Bus einzusetzen. Kein Kleben, kein Bohren, keine Saugnäpfe mehr. Längst werden magnetischen Kraftprotze dafür genutzt, um Notizen oder Bilder aufzuhängen, um Lichterketten am Bushimmel oder einen Sonnenschutz am Bulli zu befestigen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk helfen konnten und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest.