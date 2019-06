Das beste Fleisch für den Rost Keine Panik, Grill-Fans, das ist nur der Begleit-Salat

Gambas, Gemüsespieße, Lachs, Halloumi, alles sehr fein - aber die Deutschen hauen lieber Fleisch auf den Grill: Nackensteak vom Schwein ist nach Aussagen des Deutschen Fleischerei-Verbandes nach wie vor unbestrittene Nummer eins.

Und 80 Prozent der von einem großen Einzelhandelfilialisten Befragten grillen am liebsten Steaks, Rippchen und Würstchen. Nun gut, da beugt sich auch die Hobbyküche vom Dienst der Mehrheit. Willkommen bei den zehn Geboten des Grillfleischkaufes. Die ersten fünf beschäftigen sich mit: Tierrasse, Aufzucht, Schlachtung, Reifung und Zerlegung. Dazu gibt es zum Start erst mal was Leichtes vom Grill - einen total vergurkten Asia-BBQ-Rindersalat.

Rasse: Wer Fleisch von einem Rind grillt, das genetisch auf Milch- statt Fleischleistung optimiert wurde, tut sich keinen Gefallen. Das in Deutschland meistverkaufte "Jungbullenfleisch" stammt vom männlichen Nachwuchs über Jahrzehnte hinweg gen-optimierter Milchkuhrassen. Die Tiere werden mit diversen chemischen Beschleunigern auf Schlachtgewicht gebracht. Vor allem bei Kurzbrat-Artikeln wie Steaks, aber sogar bei "Jungbullen"-Hackprodukten ist die Fleischqualität oft bodenlos - vor allem, wenn man sie mit Cuts von ausgewiesenen und in Deutschland ebenfalls ohne Probleme erhältlichen Fleischrinderrassen vergleicht: Angus, Hereford, Simmentaler, Fleckvieh, Galloway oder Limousin. Beim Schwein sind das Duroc, Bentheimer, Angler-Sattel, Ibérico und Mangalitza.

Aufzucht und Lebensbedingungen: Mit Ausnahme der zum Grillen selten verwendeten Innereien sind es immer Teile der Skelettmuskulatur, die wir auf den Rost legen. Tiere, die den meisten Teil ihres Lebens bis zum Schlachtalter (etwas unter zwei Jahren) in Massentierhaltung angekettet im Stall standen und Industriefutter gefressen haben, können keine Muskeln aufbauen. Kein Wunder, dass deren Steaks und Koteletts zäh und trocken werden. Das beste Grillfleisch kommt immer von Rindern oder Schweinen, die artgerecht und primär im Freien gelebt haben. Auch das Futter - bis auf etwaige kurze Endmast - sollte auf der Weide eingenommen werden. Hier ist Bio oft besser, aber nicht immer - am besten, man informiert sich über die Haltungsbedingungen beim Metzger des Vertrauens.

Schlachtung: Auch Kampf, Qual oder psychischer Stress in den letzten Lebensstunden der Tiere mindern die Fleischqualität. Schlachtstress verbraucht in der Muskulatur so große Mengen der Lebensenergievorräte (ATP), dass im Fleisch später die für die Reifung unerlässliche Milchsäure fehlt. Im besten Fall werden dann die Rindersteaks auf dem Grill nur unkaubar. Oft entsteht dabei aber leicht verderbliches und für den Verzehr ungeeignetes DFD-Fleisch ("dark, firm, dry" - dunkel, fest und trocken). Besser Fleisch von kleinen, regionalen Schlachthöfen mit kurzen Transportwegen kaufen, manchmal schlachten Landmetzger auch noch selber. Von den deutschen Qualitäts-Siegeln schreiben "Neuland" und "Bioland" die artgerechtesten Schlachtbedingungen für Rind und Schwein vor, bei Geflügel ist das französische "Label Rouge" immer eine gute Wahl.

Reifung: Nach der Schlachtung ziehen sich die Muskelfasern des Fleisches fest zusammen. Diese Totenstarre geht nach etwa 36 Stunden in den Reifungsprozess über, der bis zu sechs Wochen dauern kann. In dieser Zeit bildet sich Milchsäure, die zusammen mit Enzymen die Faserverkrampfungen löst. Unabhängig von der Reifemethode hat Rindfleisch nach etwa zwei Wochen 80 Prozent seiner größtmöglichen Zartheit erreicht. Die ideale Gesamtreifezeit liegt beim Rind bei etwa 21 Tagen, Kalb braucht zehn Tage, Wild zwölf bis sechzehn, Schwein und Geflügel nur drei Tage. Über 90 Prozent der Rindersteaks in Deutschland reifen im Vakuumbeutel ("Nassreifung"). Das Fleisch wird dadurch meist zart, hat aber beim Auspacken einen leicht sauren, metallischen Stich. Viel besser ist die traditionelle Trockenreifung (Dry Aging) bis zu mehreren Wochen. Mit Hilfe spezieller Reifeschränke für die Einbauküche ("Dry Ager") kann man sein Grillfleisch so auch zuhause veredeln. Beim Metzger sind diese Steaks teurer, aber auch saftiger und aromatischer.

Zerlegung: In den Schlachthöfen werden Rinder zunächst in Viertel geteilt und je nach Reifungsmethode nach wenigen Tagen oder Wochen in mittelgroße Stücke wie Rücken, Keule oder Schulter zerlegt. In Europa, den USA und Australien erfolgt der weitere Zuschnitt senkrecht zu den Knochen, die bei vielen Steaks durchgesägt am Fleisch verbleiben. In Teilen Frankreichs und in Japan zerlegen Metzger die größeren Stücke lieber entlang des Muskelverlaufes ("im Vlies") und entfernen dabei auch alles Fett und Bindegewebe zwischen den Strängen. Zum Grillen ist Fleisch, das senkrecht zur Faser geschnitten wurde, besser geeignet. Generell und für alle Grillmethoden gilt: je mehr intramuskuläres Fett im Fleisch enthalten ist (Maserung), um so saftiger wird das Ergebnis.

In Folge zwei der zehn Grillgebote beschäftigen wir uns mit Portionierung, Vorbereitung, Starttemperatur, Würzung und dem eigentlichen Grillen - und dazu hauen wir uns ein Huhn im Teigmantel auf den Rost.