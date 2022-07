Stil-Highlights der Woche Auf den Hund gekommen

Das perfekte Getränk für all jene Sommerabende, an denen man einfach nur mit einem Glas im Garten sitzen möchte, aber vielleicht noch fahren oder Kinder betreuen oder am nächsten Tag früh raus muss oder gerade auf seine Gesundheit achtet, all das soll ja vorkommen. Und so wie gute vegane Burger kaum noch vom Original zu unterscheiden sind, schmeckt auch der alkoholfreie Aperol täuschend echt. So echt, dass man sich vor einer neuen Krankheit fürchten muss: dem Placebo-Kater. So echt, dass man sich wünscht, die zweifellos schlauen Köpfe hinter diesem Getränk würden sich mit ihrem ungebremsten Fortschrittshunger und ihrem Innovationsgespür an noch ganz andere gesellschaftliche Themen wagen, die Energiewende zum Beispiel. Das Problem wäre vermutlich in spätestens fünf Jahren gelöst. Und das Beste daran: Wir wüssten schon, womit wir darauf dann anstoßen würden. Maren Keller