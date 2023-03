Was Prominente vor Gericht tragen ist so etwas wie ein eigenes Genre innerhalb der Modegeschichte. Als Winona Ryder wegen Ladendiebstahls vor Gericht stand, erschien sie in einem Kleid von Marc Jacobs. Lindsey Lohan erschien einmal ganz in Weiß. Und Cardi B. im eng geschnittenen Kostüm.