Häuser des Jahres Backstein kann so schön sein

Marc Hehn und Christian Pohl waren prädestiniert für diesen Neubau in Münster. Die Architekten kennen sich aus mit Backstein. Ein von ihnen im Stil der frühen Moderne geplantes Einfamilienhaus im Münsteraner Geistviertel belegte 2011 den dritten Platz beim Fritz-Höger-Preis für Backsteinarchitektur. Das Material bestimmt an dem Haus "zwar die gesamte, monolithische Form des Baukörpers, angewendet nimmt er sich aber auf die handwerkliche Qualität zurück", schrieb die Jury damals.

Das gilt gleichermaßen für dieses Familienheim in der Buddenstraße in Münster. Es steht in Sichtweite des Buddenturms. Alles in der Umgebung des 1150 als Wehrturm errichteten Wahrzeichens darf nur auf bestimmte Art gebaut werden. Es musste also Backstein sein, und irgendwann waren sich die Bauherren sicher, dass es Marc Hehn und Christian Pohl sein müssen, die seit 2008 als hehnpohl Architekten firmieren.

Doch vor dem Bauen kam das Abbauen. Denn das Grundstück war nicht frei, hier stand noch ein anderes Haus. Und bevor die städtische Denkmalbehörde grünes Licht für den Abriss gab, wollte sie wissen, wie denn die Alternative aussehen soll. Der Gestaltungsbeirat der Stadt hatte ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Danach aber war der Weg frei für den Rück- und anschließenden Neubau.

Heute steht dort ein viergeschossiges Backsteinhaus, dessen Fassade zur Straße hin dreifach aufgebrochen ist: der mit Kupfer verkleidete Eingang und die Garageneinfahrt. Darüber öffneten die Architekten die Wand für eine Eckverglasung, vor der eine Sitzbank steht. Im zweiten Obergeschoss schnitten Hehn und Pohl nicht so tief in die Fassade wie im Stockwerk darunter, aber auch hier entstand ein schöner Aussichtspunkt.

Betritt man das Haus, führt rechterhand eine Treppe nach oben. Je weiter hinauf man gelangt, desto heller wird es, denn in Giebel und Traufe sind Dachfenster eingelassen. Hinter dem Eingangsbereich liegt ein Multifunktionsraum, dahinter geht es in den Innenhof. Das Sichtbetontreppenhaus führt nach oben zum Wohn- und Essbereich mit angrenzender Dachterrasse. Die restlichen Stockwerke sind reserviert für die Schlaf- und Arbeitszimmer sowie weiteren Wohnraum.

Preisabfragezeitpunkt:

29.11.2019, 09:58 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Matzig, Katharina, Weiler, Jan

Häuser des Jahres: Die 50 besten Einfamilienhäuser 2019 Verlag: Callwey Seiten: 320 Preis: 59,95 €

"Es wirkt angemessen in seinen Proportionen und seinem Klinkermaterial und nimmt viel Rücksicht auf den städtebaulichen Kontext, was Höhe und Masse angeht, gleichzeitig wirkt es aber auch geheimnisvoll", urteilte die Jury diesmal, und vergab an Marc Hehn und Christian Pohl einen Preis im Wettbewerb für die "Häuser des Jahres". Diesmal belegten sie nicht den dritten Platz, sondern den ersten. Ist ja auch ein erstklassiges Haus.