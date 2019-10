Kürbisgericht zu Halloween Endlich mal keine Suppe!

Nicht genug, dass in diesen Tagen wieder Tonnen von Verpackungsmüll der "Süßes oder Saures!"-Plage in den Wertstofftonnen landen. Sogar das Fleisch der ausgehöhlten Kürbisse, das in seiner Schale perfekt und absolut nachhaltig verpackt ist, landet meist schnöde in der Biotonne.

Damit wollen wir jetzt nicht die Küchenverwertung in Form der uns allen längst aus dem Halse hängenden Kürbissuppe propagieren. Denn für die vergleichsweise geschmacksschwachen Kürbis-Innereien gibt es weitaus spannendere Verwendungsmöglichkeiten.

So nimmt das Fruchtfleisch gern würzende Begleiter geschmacklich auf - vor allem, wenn es unter hohen Backofentemperaturen mit Hilfe von zugegebenen Pflanzenölen wunderbare Maillard-Röstaromen entwickelt. Der Ofenkürbis ist eine Zubereitungsstrategie, die sich nicht erst seit Jamie Oliver weltweit wachsender Beliebtheit erfreut. Auch im heutigen Hobbyküchenrezept für "Ofenkäse mit Kürbis und Karamellbirnen" spielt er eine zentrale Rolle: Er schmeckt köstlich und sättigt, ohne dabei den Hüftspeck über Gebühr zu vermehren.

Ein weiterer Protagonist dieses fleischfreien Gerichts ist ein rasser Rohmilch-Camembert, den wir auf dem Backblech zwischen den Kürbisscheiben schmelzen lassen. Keine neue Idee - vor allem in Frankreich gibt es Hunderte von Rezepten dazu. Einige der interessantesten stammen von Guillaume Marinette.

Der Absolvent der Pariser Kochschule "Ferrandi", bei unseren westlichen Nachbarn auch als TV-Koch bekannt, hat sich ein ganzes Buch über gebackenen Käse ausgedacht: "Ofenkäse - Genial einfache Käse-Ideen aus dem Backofen" heißt das im Vergleich zum schlanken französischen Original "Fromage au four" ziemlich sperrig betitelte Werk, das auf angenehm entspannte Weise überraschend viel aus diesem kleinen Themenansatz herausholt.

Wenn Camembert zum Dauerläufer wird

Marinette ordnet die Rezepte nicht nach Gang, sondern nach den verwendeten Käsesorten: Camembert, der ausschließlich im Spankörbchen verkaufte Mont d'Or aus dem französischen und Schweizer Jura sowie weitere halbfeste Schnittkäse wie Reblochon oder Bries. Allesamt im reifen Zustand schon bei Zimmertemperaturen aus der Verpackung laufend, gewinnen sie im Backofen erheblich an Aroma und fließender Textur. Wer also beim Nachkochen nicht den Käse über das Backblech laufen sehen will (was im Hobbyküchenrezept genau so gewollt ist), sollte den Spandeckel als untere Begrenzung aufstecken. Oder bei behälterfrei gekauftem Camembert, Bries und Reblochon eine ofenfeste Schüssel benutzen.

Preisabfragezeitpunkt:

24.10.2019, 09:38 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Guillaume Marinette

Ofenkäse - Genial einfache Käse-Ideen aus dem Backofen Verlag: Jan Thorbecke Verlag Seiten: 72 Preis: EUR 12,00

Die Geschmacks-Kombinationen im Buch reichen von fruchtig wie Apfel/Armagnac, Feigen oder Schattenmorellen über herzhaft mit Schinken, Pesto, Würstchen, Pilzen, Speck/Zwiebeln und Chorizo bis hin zu überraschenden Paarungen wie Spargel, Tacos, Entenbrust, Rosinen oder Trockentomaten mit Haselnüssen.

Unsere Verbindung von geschmolzenem Camembert mit Kürbis und Birne fehlt im Buch, wirkt am Gaumen aber ebenso schlüssig, weil die zurückhaltend mürbe Süße der karamellisierten Birnenwürfel (auch Quitten wären denkbar) einen perfekten Kontrast zu der leicht bitteren Kopfnote des Käses bildet. Der Kürbis erhält, wenn er wie hier auf dem Blech liegend zubereitet wird, eine leicht cremige Textur, die sich mit der Gabel sehr schön in den Laufkäse quetschen lässt. Wer das Gericht lieber krosser haben und den Kürbis eher zum Dippen einsetzen möchte, schneidet die Spalten einfach ein bisschen dicker und backt sie hochkant stehend.