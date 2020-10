Foto: Sergey Filimonov / Stocksy United

Luxus-Professor Fernando Fastoso "Eine Louis-Vuitton-Tasche macht niemanden einzigartig"

In Pforzheim können Studenten demnächst Luxus lernen. Unterrichtet werden sie von Fernando Fastoso. Hier spricht der Markenexperte darüber, was echten Luxus ausmacht - und was sein wertvollster Besitz ist.