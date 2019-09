Pünktlich zur beginnenden New York Fashion Week hat es ein deutsches Design in die internationale Modeberichterstattung geschafft. Mikaella Clements, in Berlin lebende Autorin für die "New York Times" fiel in Berlin immer wieder dieser Jutebeutel auf: schwarzer gotischer Schrift auf weißem Stoff und darüber ein rotes Wachssiegel. Junge Väter, ältere Frauen und 12-jährige Kinder würden den Beutel tragen - vor allem aber "viele, viele stylische Leute", schreibt sie in ihrem Artikel über die "mysteriöse Einkaufstasche".

Um den Designer in Erfahrung zu bringen, sprach Clements Menschen in der U-Bahnstation und auf Straßenfesten an - und wurde schließlich zum Buchhändler Hugendubel geschickt. Der Besuch einer Berliner Filiale sei "eine Offenbarung, aber auch zutiefst beschämend" gewesen, schreibt Clements. Denn so besonders ist das Design nicht.

"Die Tasche ist heilig"

Ganz It-Bag-untypisch ist die Tasche weder exklusiv noch teuer. Sie kostet 1,50 Euro, ab einem Einkaufswert von 50 Euro ist sie gratis. Bis zu 60.000 Mal im Jahr wird sie laut Unternehmen verkauft. Immerhin ist sie ein Klassiker.

"Die Tasche ist heilig", erklärte Hugendubels Marketing-Chefin, Sarah Orlandi, gegenüber der "New York Times". Es sei zwar nicht ganz klar, von wem das Design stammt, in Auftrag gegeben hatte es aber der Firmengründer, Heinrich Hugendubel. Seitdem ist das Design gleich geblieben. Es abzuwandeln sei unvorstellbar: "Ihr könnt alles ändern, nur nicht dieses Design", sei den Nachfolgern mit auf den Weg gegeben worden.

Das zahlt sich jetzt aus. Denn dank Clements Beobachtungen ist die Tasche nun auch international bekannt. "Wir erhalten schon eine Menge Anfragen aus dem Ausland, die den Beutel kaufen wollen, auch in Berlin kommen viele in die Filialen und fragen danach", sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin des Buchhändlers.

Ob Clements selbst eine Tasche erstanden hat, erwähnt sie in ihrem Artikel nicht.