Für Ananya and Simon sah es lange so aus, als könnten sie sich den Traum vom eigenen Hund nie erfüllen. Zu lange waren beide tagsüber außer Haus. Wer sollte sich in der Zeit um das Tier kümmern? Immer wieder, so erinnern sie sich, diskutierten sie das Thema und kamen jedes Mal zu dem Schluss, dass sich ihr Alltag einfach nicht dazu eigne, einen Hund aufzunehmen.

Dann kam Corona. Und Anyanas Arbeit veränderte sich, wie es die Arbeit von so vielen Menschen getan hat. Seitdem ist sie im Homeoffice. Endlich, das begriffen beide schnell, war es ihnen doch möglich, sich angemessen um einen Hund zu kümmern. Und so zog Inji bei ihnen ein.

Während der Pandemie haben sich viele Menschen einen Hund oder ein anderes Haustier zugelegt. Doch anders als manch andere haben Anyanya und Simon ihre Entscheidung gründlich durchdacht und nie bereut.

Simon war schon immer gerne draußen unterwegs. Doch Anyanya musste sich an vieles erst gewöhnen: an das Hügel-Hochlaufen, an den Dreck an den Schuhen, an die ekligen Dinge, die sie Inji regelmäßig aus dem Maul zieht, um ihn daran zu hindern, sie zu fressen.

Aber alles daran gefällt ihr.

Ein Herz für Problemhunde