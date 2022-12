Du bist, was du isst, heißt es so schön – und tatsächlich wird Ernährung im Instagram-Zeitalter mehr denn je zur öffentlich zelebrierten Lifestyle-Frage. Während sich mancher Influencer mit veganer Rohkost begnügt, bevorzugen einige, meist männliche Akteure eine geradezu archaische Kost. Über 700.000 Beiträge sind etwa unter dem Hashtag »carnivorediet«, also auf Deutsch »Fleischfresser-Diät«, auf Instagram zu finden.