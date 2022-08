Stil-Highlights der Woche Achtung, heiß!

Ein eigener Pool – das ist jetzt also das neue Ding? Beim Bundesverband Schwimmbad & Wellness verweist man mich auf eine Pressemitteilung zum Thema, in der es heißt: Die Nachfrage beim Fachhandwerk nach »privat genutzten Schwimmbädern« sei schon vor Corona groß gewesen, die Pandemie habe den »Trend« noch mal verstärkt. Weil Sommerurlaube weniger wurden, sei in die eigenen vier Wände investiert worden. Man habe sich eben das »Mittelmeer in den eigenen Garten« geholt. Und natürlich fördere auch das »wärmer werdende Wetter in Deutschland« den Trend. Macht Sinn.

Für mich gäbe es noch weitere Argumente pro Pool: Freunde und Freundinnen kommen sicherlich gern zu Besuch und bringen als Dankeschön Kaltgetränke mit, die sich am Beckenrand genießen lassen. Auch ein Besuch im überfüllten Freibad reicht aus, um den Traum nach einem eigenen Pool weiter zu entfachen. Bleiben aber noch einige Probleme: Von dem Geld für den Poolbau könnte ich mir auch jährlich ein neues Fahrrad kaufen, um damit zum See zu fahren. Besonders nachhaltig kommt ein Pool auch nicht gerade daher. Mal ganz abgesehen davon, dass auf meinen Balkon eh nur einer aus Plastik und in Kindergröße passt. Ist aber auch immer noch nett. Katharina Hölter