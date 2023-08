Eine Woche durfte ich diesen Juli mit allerschönstem Sonnenschein in Island sein. Bei meiner Rückkehr holte ich Gummijacke und -stiefel wieder hervor. Der August begann auch ziemlich nass. Auf der Terrasse pflügten zwergponygroße Schnecken durch die Wasserlachen, ich hoffte, sie mögen ertrinken. Vergeblich. Das, was von den Dahlien im Topf übrig war, nachdem die Fluten den Zwiebeln zugesetzt hatten, fraßen die Schnecken. Die Sträucher lagen tagelang wie von einem Elefanten niedergetrampelt am Boden, so schwer drückte das Wasser sie nieder. Die Forsythie sieht immer noch gerupft aus. Die kleine Wiese war Matsch, die Wildblumen kämpften um Haltung, ich auch.