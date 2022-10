Stil-Highlights der Woche In diesem Café bleibt die Zeit stehen

Okumura habe sich kaum etwas zugetraut, habe Angst vor der Zukunft gehabt. Als sie zehn Jahre alt war, schrieb sie einen Brief an sich selbst. Darin fragte sie ihr erwachsenes Ich: Hast du deinen Traum davon verwirklicht, in einem Café zu arbeiten? Sie war nun längst erwachsen, doch das hatte sie nicht.

Der Brief aber motivierte sie: Okumura reiste nach Melbourne und entdeckte dort ein Café, in dem Menschen mit Behinderungen arbeiteten, Obdachlose und Leute, die kein Englisch sprachen. Sie fand das Konzept interessant und nahm es mit zurück in ihre Heimat. Okumura wollte es Stotternden ermöglichen, in Cafés zu arbeiten.