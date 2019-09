Karl Lagerfeld wusste, wie man Momente inszeniert. Seine Modenschauen für Chanel waren hollywoodreife monothematische Sets, in die zufällig auch ein Laufsteg integriert schien. Die Themen reichten von einer Mondreise bis zum Strandausflug. Zuletzt ließ er tonnenweise Sand verteilen - im Grand Palais, mitten in Paris. Nur, um die Illusion perfekt zu machen. Nichts überließ er dem Zufall, alles war penibel geplant. Der Designer wollte Scheinwelten erschaffen, die doch immer auf die Realität anspielten. Und das nicht nur durch Mode, sondern auch mit der Kamera.

Das verdeutlicht die Ausstellung "Karl Lagerfeld - Visions", die an diesem Sonntag im Ernst Barlach Museum in Wedel bei Hamburg eröffnet. Es ist die erste Schau, die dem gebürtigen Hamburger seit dessen Tod im Februar gewidmet ist. "Visions" stellt Lagerfelds Schaffen als Fotograf in den Mittelpunkt. Kuratiert wurde die Werkschau von zwei langjährigen Arbeitskollegen Lagerfelds, die beide maßgeblich an seiner Karriere als Fotograf beteiligt waren.

Das Beste war gerade gut genug

Zum einen Gerhard Steidl, mit dem er über 60 Bild- und Fotobände rausbrachte, den ersten 1993. Die meisten der rund 150 Exponate in Wedel stammen aus Steidls Besitz. Besonders mit seinem Wissen über Papier konnte der Verleger den Designer beeindrucken - "Papier-Freaks" nannte er sich und Steidl. 2010 gründeten sie L.S.D. (Lagerfeld Steidl Druckerei Verlag), Lagerfeld war Cheflektor, Steidl Drucker und Verleger. "Papier ist mein bevorzugtes Material auf der Welt. Es ist der Ausgangspunkt für die Zeichnung und der krönende Abschluss eines Fotos", sagte Lagerfeld einmal.

Der zweite Kurator ist Eric Pfrunder, Art Director von Chanel. Er war es, der Lagerfeld 1987 entnervt vorschlug, der Designer könnte doch selbst die Bilder für die neue Pressemappe von Chanel aufnehmen, nachdem Lagerfeld mal wieder unzufrieden gewesen war mit dem, was andere abgeliefert hatten. Genau das tat der Modemacher dann auch, getrieben von Neugierde und Perfektionismus, wie bei allem, was er anpackte. Das Beste war gerade gut genug.

An seine Fotos stellte er dabei denselben Anspruch wie an seine Kollektionen: Nicht bloß abbilden, sondern erzählen. Ob in Stoff oder auf Film, alles so fantasievoll wie exakt. Kunst- und Modegeschichte wurden für Lagerfeld zum unerschöpflichen Fundus, der Designer selbst zum Regisseur, der mal den Laufsteg, mal das Fotostudio zur Bühne machte.

"Lüstern aber schüchtern"

Auch die Kampagnen, die Lagerfeld für Fendi fotografierte und von denen eine Auswahl im Ernst Barlach Museum hängt, zeigen diesen Ansatz. Immer wieder konzipierte er die Werbebilder als Hommagen an Künstler, an die New Yorker Malerin Florine Stettheimer etwa, oder den Bauhaus-Pionier Lyonel Feininger. Stets waren die Originalgemälde Inspiration für die Kulisse, die Models Teil einer Szene. Der Feininger-Serie verpasste Lagerfeld 1998 provokante Namen: "Parade", "Lüstern aber schüchtern" oder "Auf dem Weg zum Freudenhaus". So unmittelbar bilden nur die wenigsten Werbekampagnen ein Narrativ ab.

Außerdem ist da Lagerfelds Serie zum Roman "Das Bildnis des Dorian Gray". In der Erzählung von Oscar Wilde altert ein Porträt des jungen Mannes, der Abgebildete selbst aber nicht. Lagerfelds Adaption: Das Model Eva Herzigová wurde älter geschminkt, fotografiert, und dann als Bild im Hintergrund eines zweiten Fotos platziert. Davor: Models, eines von ihnen Herzigová, die ihrer eigenen Jugend frönen. Lagerfeld sagte: "Wir wollen eine Geschichte erzählen, und deshalb müssen wir den Modellen eine individuelle, erzählerische Persönlichkeit verleihen."

Die stetige Weiterentwicklung seiner Arbeit war Lagerfeld wichtig: "Ich mag das Flüchtige: Mode ist mein Beruf. Aber das Flüchtige eines Fotos vollzieht sich auf einer anderen Ebene als bei der Mode. Es ist ebenso gefährlich, ein Bild noch einmal machen zu wollen, wie es gewagt ist, sich von vorhergehenden oder vergangenen Kollektionen inspirieren lassen zu wollen."

Lediglich bei der Eigendarstellung blieb der Designer einem Schema treu. 117 Selbstporträts zeigt die Ausstellung, kachelartig gehängt. Sie bilden den Designer in ähnlichen Posen und gleichbleibender Aufmachung ab - schwarze Sonnenbrille, weißer Zopf, Vatermörderkragen. Auch sich selbst verstand und inszenierte Lagerfeld vor allem als Charakter, auf Bildern und in der Realität. Er würde Welt und Mode durch das Auge der Kamera betrachten, sagte er mal. Dieser Blickwinkel ist noch bis zum 24. Februar 2020 im Ernst Barlach Museum zu sehen.