Karl-Marx-Allee in Berlin Wohnen im Zuckerbäckerpalast

Maja Planinc und Alan Kucar mit Mali und Niki. Maja ist vor mehr als zehn Jahren mit einem Mitbewohner in die Zweizimmerwohnung eingezogen. In mühsamer Handarbeit haben sie Wohnung von Grund auf renoviert: Tapeten abgelöst, Wände glatt gespachtelt, Tür- und Fensterrahmen lackiert, Einbauschränke repariert. Zu ihrem Einzug standen viele Wohnungen in der Karl-Marx-Allee leer und der Eigentümer wollte möglichst wenig investieren. Ihren Traum von einer größeren Wohnung in der Nachbarschaft kann sich die Familie nicht leisten.

Foto: Thorsten Klapsch