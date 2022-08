Zum Beispiel SPD-Bauministerin Klara Geywitz, die sich am Montag von ihrem Fotografen einen Beutel mit der unmissverständlichen Botschaft »Fuck CO₂!« überstreifen ließ. Das im Fachjargon Seesack genannte Model stammt von einem Start-up, das Geywitz im Rahmen ihrer Sommertour in Eberswalde besuchte. In der sogenannten »Minus CO2-factory« des Unternehmens wird Kohlenstoffdioxid in Biokohlenstoffen gebunden, die weiter veredelt wiederum in der Bauindustrie eingesetzt werden können. Schon bald soll die Produktion starten. Das Ziel ist klar: Der Bau von neuen Häusern soll deutlich klimafreundlicher gelingen.