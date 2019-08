2017 orakelte ein Händler auf einer Weinveranstaltung: "In Deutschland wird der Lambrusco in zwei Jahren im Trend liegen." Die Zeit ist um - und tatsächlich stehen die Zeichen günstig für ein Comeback: Tabubruch ist in beim Wein: Stigmatisierte Stile wie Liebfraumilch oder Badisch Rotgold gehen wieder, zumindest mit einem kessen Etikett auf der Flasche.

Außerdem gewinnt eine Schiene zwischen Schoppenware und superkompliziertem Wein an Bedeutung: solide Trinkweine. Nichts zum Schwenken, Nippen, Kauen und den ganzen Quatsch. Die müssen schon von ordentlicher Qualität sein, aber vor allem Spaß machen. Und das kann der Lambrusco!

Guter Lambrusco wohlgemerkt. Nicht die Industrieplörre für 2,49 Euro aus dem untersten Supermarktregal. Sieben Euro aufwärts sollten es schon sein, die lohnen sich aber auch. Einige Weinbars haben entsprechende Produkte bereits auf die Karte gesetzt. Doch leider gleichen die Weinkarten in solchen Läden oft eher Büchern, da übersieht auch der neugierigste Kunde schnell mal was.

Verdorben in den Achtzigern

Der Lambrusco leidet zudem immer noch unter seinem Billigheimer-Image, seitdem italienische Winzer auf den Lambrusco-Boom in den Achtzigern mit langweiligen Weinen reagierten, in riesigen Mengen und zu Niedrigstpreisen hergestellt für Discounter.

Weil er so lange mausetot war hierzulande, kurz zur Erinnerung: Lambrusco ist ein roter, leicht schäumender Wein aus Italien. Hauptsächlich stammt er aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna und hat um die elf Prozent Alkohol.

Es gibt durchaus Variationen bei der Herstellung, noch mehr aber bei den verwendeten Rebsorten, weil Lambrusco so viel wie "wilde Rebe" bedeutet. Und von denen gibt es eine Menge. Doch im Wesentlichen lässt sich Lambrusco in drei Rebsorten einteilen:

Lambrusco di Sorbara : Obwohl es ein Rotwein ist, sieht er oft aus wie ein Rosé-Sekt und schmeckt im Grunde auch so: also klare Rotfruchtaromen, frische Säure, wenig Gerbstoff.

: Obwohl es ein Rotwein ist, sieht er oft aus wie ein Rosé-Sekt und schmeckt im Grunde auch so: also klare Rotfruchtaromen, frische Säure, wenig Gerbstoff. Lambrusco Salamino : Dieser Lambrusco sieht von der Farbe aus wie ein Rotwein Die Aromatik geht oft in Richtung Kirsche und ist manchmal etwas kitschig.

: Dieser Lambrusco sieht von der Farbe aus wie ein Rotwein Die Aromatik geht oft in Richtung Kirsche und ist manchmal etwas kitschig. Lambrusco Grasparossa: Sehr dunkles Rubinrot, violetter Schaum, Aromen von dunklen Beeren und kräftiges Tannin.

Nicht, dass der Lambrusco di Sorbara schlecht wäre. Ihm fehlt nur das Alleinstellungsmerkmal. Bei reinsortigen Salaminos muss man ein bisschen suchen, weil manche etwas zu einseitig nach Kirsche oder Himbeere schmecken. Besonders lohnt sich die letzte Rebsorte, der Grasparossa. Da sind wir bei dem guten Stoff. Denn solch ein Getränk gibt es sonst nirgends: Dunkle Beerenaromen und die Kraft und Struktur eines Rotweins, aber eben auch das leichte Prickeln. Dieser Lambrusco ist gewissermaßen die lässige Antwort auf den bierernsten Rotweintrinker.

Solo oder zum Essen

Rotwein mit Blubb, das ist es doch! Ganz ehrlich, all die bunten, mit billigem Prosecco aufgefüllten Apéros sind doch mehr als angezählt. Und Lambrusco schmeckt auch zum Essen. Die Italiener genießen ihn mit vielen Klassikern, die wir auch hierzulande schätzen: Mortadella, Salami, Parmesankäse. Natürlich auch Pasta, insbesondere Spaghetti Bolognese. Kein Wunder, ist doch Bologna die Hauptstadt der Emilia-Romagna!

Ob solo oder zum Essen: Lambrusco sollte man jung trinken. Also immer nach dem aktuellen Jahrgang Ausschau halten und nicht länger als ein Jahr liegen lassen. Wegen der Kohlensäurebläschen muss er leicht gekühlt serviert werden. So um die zwölf Grad sind ideal. Ein Punkt war da aber noch: Ist Lambrusco nicht süß? Stimmt, es gibt ihn lieblich, aber auch halbtrocken und trocken. Am besten schmecken die trockenen und halbtrockenen Lambrusco. Gerade im Sommer hat dieser Wein seinen Platz. Und dieser Sommer hat fulminant begonnen. Der Händler hatte recht: 2019 wird Lambrusco-Zeit.

Fünf trockene Lambrusco, die eine Chance verdient haben (Name des Weins, Anbaugebiet, Weingut):

Pruno Nero Dry , Lambrusco di Modena, Cleto Chiarli: Ein purpurfarbener Lambrusco aus der Grasparossa-Traube: opak, schöne Cassis- und Kirscharomen, kräftiges Tannin! Etwa 10 Euro.

, Lambrusco di Modena, Cleto Chiarli: Ein purpurfarbener Lambrusco aus der Grasparossa-Traube: opak, schöne Cassis- und Kirscharomen, kräftiges Tannin! Etwa 10 Euro. Sasso Storno Secco , Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Zanasi: Überwiegend aus Grasparossa mit ein wenig Salamino und Malbo Gentile. Es werden der aktuelle und der vergangene Jahrgang vermählt, um sowohl Frische als auch Struktur zu bekommen. Feinperlig, herb, guter Trinkfluss! Circa 11 Euro.

, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Zanasi: Überwiegend aus Grasparossa mit ein wenig Salamino und Malbo Gentile. Es werden der aktuelle und der vergangene Jahrgang vermählt, um sowohl Frische als auch Struktur zu bekommen. Feinperlig, herb, guter Trinkfluss! Circa 11 Euro. Concerto, Lambrusco Reggiano , Medici Ermete: Hierbei handelt es sich um einen Lambrusco aus der Salamino-Traube, der nicht zu knallig, sondern im Gegenteil schön ausgewogen wirkt. Guter Trinkfluss, ein Klassiker. Um die 8 Euro.

, Medici Ermete: Hierbei handelt es sich um einen Lambrusco aus der Salamino-Traube, der nicht zu knallig, sondern im Gegenteil schön ausgewogen wirkt. Guter Trinkfluss, ein Klassiker. Um die 8 Euro. Ottocentonero , Lambrusco dell'Emilia, Albinea Canali: Grasparossa und Salamino zu gleichen Teilen und etwas Ancellotta. Dunkle Beeren, etwas rustikaler Stil, aber solide gemacht. Sehr haptisches Mundgefühl! Etwa 7 Euro.

, Lambrusco dell'Emilia, Albinea Canali: Grasparossa und Salamino zu gleichen Teilen und etwas Ancellotta. Dunkle Beeren, etwas rustikaler Stil, aber solide gemacht. Sehr haptisches Mundgefühl! Etwa 7 Euro. Omaggio a Gino Friedmann, Lambrusco di Sorbara, Cantina di Carpi e Sorbara: Wer doch auch einmal die hellrote Lambrusco-Rebsorte probieren möchte, macht mit diesem schön spritzigen Sorbara, der nach Johannisbeeren und Sauerkirsche schmeckt, alles richtig! Rund 10 Euro.

Wein ist immer verflochten mit Menschen und ihren Geschichten. Einige davon zu erzählen, hat sich der Autor zur Aufgabe gemacht. Nachzulesen auf seinem Blog Weinsprech.