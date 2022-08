Leichte Rotweine für den Sommer Trinken ohne Vorurteile

Ob der Blaue Portugieser ursprünglich aus Portugal oder irritierenderweise doch aus der Steiermark kommt, daran scheiden sich die Geister. Unstrittig ist jedoch, dass der Villány Nagytótfalu genannte Tropfen vom Weingut Hummel aus dem Süden Ungarns stammt. Der Begriff Nagytótfalu auf dem Etikett bezeichnet den Namen der Gemeinde, in der das Anbaugebiet liegt: Der Rote ist also ein gehobener Ortswein. Der Jahrgang 2014 zeigt, dass der oft belächelte Portugieser durchaus reifen kann. Die granatrot auslaufende Farbe kündet davon, ebenso der betörende Duft von getrockneten Pflaumen, etwas Rauchfleisch und Amarenakirsche. Am Gaumen immer noch frisch und vital mit Aromen von Sauerkirsche und blauer Pflaume. Feiner, aber stabiler Tanninteppich, etwas Cassis und Schlehe. Und überschaubare 12 Prozent Alkohol.