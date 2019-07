Glasbläserkunst für die Wissenschaft Lupenreine Täuschungen

Eine Kompassqualle mit langen Tentakeln scheint durchs Wasser zu schweben. Doch das Glibbertier treibt nicht im Meer, es ist auch gar keine Qualle, sondern aus Glas. Die künstliche Meduse gehört zu den lebensechten Nachbildungen, die der böhmische Glasbläser Leopold Blaschka und sein Sohn Rudolf im 19. Jahrhundert hergestellt haben. Sie produzierten Dekorationsobjekte für Privatleute, vor allem aber Anschauungsmaterial für Museen und zur Hochschullehre. Der Fotograf Guido Mocaficio hat die schönsten Exemplare nun aufgestöbert und dokumentiert.

Quallen, Tintenfische, Meeresschnecken und Anemonen: Die Tiergestalten der Blaschkas sind wissenschaftlich exakt. Dazu machten sie eigene Beobachtungen und nutzten Skizzen. Wie Vater und Sohn die Glasmodelle genau herstellten ist bis heute nicht komplett geklärt. Die Fertigkeiten dazu hatte Leopold Blaschka auf jeden Fall aus seiner Glasbläserfamilie, außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Goldschmied. Er selbst unterrichtete dann seinen Sohn.

Weil viele Meerstiere sich wegen des fehlenden Skeletts nur schlecht konservieren ließen oder dabei ihr typisches Aussehen verloren, waren Nachbildungen für die meeresbiologische Forschung sehr gefragt. Mit ihren Glastieren belieferten die Blaschkas zahlreiche Museen und Universitäten in Europa und Übersee.

Bei seiner Recherche nach den Modellen besuchte Mocaficio unter anderem das Naturhistorische Museum in Genf, die Naturkundemuseen in Dublin und London, die zoologische Abteilung der Universität Wien sowie weitere Einrichtungen in Straßburg, Lüttich und Utrecht. Meist werden die Modelle heute in Archiven verwahrt und nur zu Sonderausstellungen hervorgeholt. Für Mocaficio war es daher teilweise schwer, Genehmigungen zu erhalten und sie fotografieren zu dürfen.

Der Fotograf lichtete die Figuren direkt in den Museen oder Universitäten ab. Wobei großes Fingerspitzengefühl gefragt war. Vorsichtig stellten er oder Mitarbeiter der Einrichtungen die Glastiere auf eine Glasplatte oder befestigten sie an Konstruktionen. Wenn das Licht richtig gesetzt war, kam eine Großformatkamera zum Einsatz. Rund 600 Fotos der faszinierenden Wesen sind so entstanden.

Auf den ersten Blick wirken die Tiere vollkommen echt, erst beim näheren Hinschauen sieht man, dass es sich um Glas handelt. Manche der Figuren sind sehr klein und bestehen aus feinsten Glasfäden. Die Meerestiere sind jedoch nur ein kleiner Teil des beeindruckenden Schaffens der beiden Glasbläser. Ab etwa 1881 konzentrierten sie sich auf Pflanzenmodelle. Allein die Harvard Universität bestellte 1886 mehrere tausend Glasblumen bei den Blaschkas. Nach dem Tod des Vaters 1895 führte Rudolph Blaschka das Geschäft alleine fort. Er starb 1939 und liegt wie sein Vater im Dresdner Stadtteil Hosterwitz begraben.