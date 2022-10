Ob der Trend mit der Serie »Euphoria« begann, mit Doja Cats und Saweeties Make-up in ihren Videos oder mit Rihannas Liquid-Eyeliner-Kollektion »Baewatch«, ist dabei vollkommen egal. Das Interessante ist: Neon-Eyeliner sind damit auf dem besten Wege, über die Jahre für die Zweitausendzwanziger zu werden, was der Signal-Lippenstift für die Zweitausendzehnerjahre war. Der schnellste Trick, kurze Nächte oder Unsicherheit zu kaschieren und in kürzester Zeit die »Baddest of Them All« aus sich herauszuholen. Und falls nicht, reicht es ja auch, sich diesen Winter ein paar Sonnenstrahlen ins Gesicht zu malen. Franziska Bulban