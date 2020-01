Memphis war eine Design-Gruppe, die 1981 von Ettore Sottsass gemeinsam mit Architekten und Gestaltern in Mailand gegründet wurde. Der Name stammt aus einem Song von Bob Dylan: "Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again" lief während des Gründungstreffens in Dauerschleife. Memphis-Design war die Antwort auf die funktionale Formensprache der Modernisten und den Minimalismus der Siebzigerjahre.

