Die Produkte, die aufgrund des neuen Verpackungsgesetzes ihren Weg in die französischen McDonald's-Filialen gefunden habe, kommen an: Der besagte Tweet bekam in unter einer Woche gut 380.000 Menschen Likes. Unter den rund 2000 Kommentaren finden sich viele, die sich das »Geschirr« auch in anderen Ländern wünschen. Einer schreibt sogar: »Es tut mir leid, aber ich würde sie in meiner Jacke verstecken und so schnell wie möglich mit nach Hause nehmen. Nein, das ist kein Diebstahl. Es ist das Sammeln von Kunst.«

Gut, das wäre dann doch wieder nicht besonders nachhaltig. Aus Design-Gründen aber nachvollziehbar. Annina Metz