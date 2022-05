Jill Biden über die Ausstellung »In America: An Anthology of Fashion«

Vor der starbesetzten Met Gala hat First Lady Jill Biden (70) die dazugehörende Mode-Ausstellung »In America: An Anthology of Fashion« im New Yorker Metropolitan Museum eröffnet. »Die Geschichte des amerikanischen Designs ist reich und tief. Es ist die Geschichte von Innovation und Einfallsreichtum, von Rebellion und Erneuerung«, sagte Biden dabei. »Oft ist sie von denjenigen hinter den Kulissen geschrieben worden, die für ihren Einfluss auf die Kunst nicht anerkannt wurden. Aber hier im Met werden diese Geschichten erzählt.«

Mit Mode könnten oft Dinge ausgedrückt werden, die durch Worte nicht ausgedrückt werden könnten, sagte Biden weiter. Sie erinnerte daran, wie sie Anfang März bei der Ansprache zur Lage der Nation ihres Ehemanns, US-Präsident Joe Biden, eine Sonnenblumen-Applikation auf ihrem blauen Kleid getragen habe, als Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine.

Bild vergrößern »Vogue«-Chefin Anna Wintour und First Lady Jill Biden Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Jill Biden war auf Einladung von »Vogue«-Chefin Anna Wintour zur Eröffnung der Ausstellung erschienen. Beide sahen sich die Schau danach gemeinsam an. Am Montagabend sollte die Eröffnung der Schau traditionell mit der starbesetzten Met Gala gefeiert werden – einer alljährlichen Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Schon am Vormittag warteten Fans vor dem Museum trotz regnerischen Wetters auf angekündigte Stars wie etwa Blake Lively und Ryan Reynolds.

Die wichtigste Modeparty des Jahres findet wieder am ersten Montag im Mai statt. Zuletzt musste die Veranstaltung wegen der Coronapandemie verschoben werden und fand 2021 im September statt. Die Ausstellung »In America: An Anthology of Fashion« zeichnet mithilfe von rund 100 Kleidungsstücken die Entwicklung der amerikanischen Mode vom 19. bis ins 20. Jahrhundert auf. Es handelt sich um den zweiten Teil der bereits laufenden Schau »In America: A Lexicon of Fashion«. Am 7. Mai eröffnet die Ausstellung ihre Türen für alle Besucher und soll, wie auch der erste Teil, bis zum 5. September zu sehen sein.