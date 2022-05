2 / 15

Unter dem Motto »In America: An Anthology of Fashion« lud die diesjährige Met ihre Gäste dazu ein, sich in die New Yorker Elite des 19. Jahrhunderts zurückzuversetzen, ins sogenannte Gilded Age, das »vergoldete Zeitalter«, das sich von 1870 bis 1890 erstreckte. Neben aufsehenerregenden Interpretationen des Gala-Mottos gab es einen klaren Trend, Nachhaltigkeit und eine große Outfit-Überraschung.

Schauspielerin Blake Lively zeigte sich in einer Hommage an die Gilded-Age-Architektur New Yorks. Ihr Outfit enthielt gleich mehrere Referenzen an die Mega-City. So ließ sich die Farbe ihres schimmernden Versace-Kleides von einem Kupferton zu blaugrün wechseln, was an den Oxidationsprozess der Freiheitsstatue erinnern sollte. Die war in ihrem ursprünglichen Zustand nämlich rostrot. Dazu trug Lively eine Krone. Das Muster ihres Bodys derweil war der Fassade des Empire State Buildings nachempfunden.