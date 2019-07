Gerade waren in Düsseldorf wieder Ordertage. Der halbjährliche Termin, zu dem Hunderte Showrooms und gleich drei Modemessen - Gallery, Supreme, Date - mit über 800 Ausstellern ihre Türen öffnen. Händler und Einkäufer aus ganz Deutschland und Europa reisen dann an den Rhein. Einst galt die Collection Première Düsseldorf als die weltgrößte Modemesse. Das mögen die Ordertage in Düsseldorf nicht mehr sein, aber nach wie vor gilt: Bei der Fashion Week in Berlin wird gefeiert, in Düsseldorf eingekauft. Hier suchen Einkäufer aus, was in der kommenden Saison in den Geschäften hängt. Und das ist im Frühjahr 2020 vor allem eins: bequem.

"Krawatten sieht man aktuell immer seltener auf internationalen Laufstegen, die Mode wird zunehmend entformalisiert", sagt Benjamin Fuest. Er ist Bereichsleiter im Einkauf von Breuninger, einem der größten Modehäuser Europas. Sweatshirts ersetzten immer öfter klassische Strickpullover, leichte Materialien - der sogenannte Paper Touch - seien im Kommen. Genauso wie Split Suits - also Anzüge, bei denen Sakko und Hose zusammen oder einzeln gekauft und getragen werden können. Dazu passten hochwertige T-Shirts und schlichte Sneaker, die gingen auch nur zur Anzughose.

"Über Jahre war die Herrenmode geprägt von Formalität, die aktuell und in den kommenden Saisons immer stärker von einer neuen, der Situation angemessenen Coolness und Lässigkeit abgelöst wird," so Fuest. Farblich gelten bei Breuninger für das kommende Frühjahr neutrale Töne, Braunnuancen und Neondetails als angesagt. Ein weiteres bestimmendes Thema sei Tailoring für Frauen, betonte Schnitte mit ausgeprägten Schultern. Kleider werden bequem dank Hemd- und Tunikaform.

Thomas Rath hat seinen Showroom an der Kaiserswerther Straße. Zwischen Blumenbouquets, Dackel-Skulpturen, einem riesigen Plüsch-Einhorn und Porträts des Designers hängen die neuesten Entwürfe. Auch hier spielt der Komfort eine entscheidende Rolle. Das gilt auch für die Farben. Neonfarben sieht Rath ebenfalls als einen Trend der kommenden Saison, er setzt Töne wie Neonorange aber nicht als Komplettlook ein. Er akzentuiert damit, etwa als schmale Paspel an einem klassischen, sandfarbenen Blazer.

Passt ins Büro und an die Bar

"Die deutsche Kundin ist keine Modebloggerin, ihr Leben ist kein Catwalk", so Luca Bazzanella, Verkaufsleiter bei Thomas Rath: "Sie steht mitten im Leben und braucht alltagstaugliche Mode, die alles mitmacht, bequem ist und natürlich gut aussieht." Lockere Jogg-Pants aus Viskose etwa. Sie sind so bequem wie eine Jogginghose, bilden aber mit Bluse und Blazer ein Outfit, das im Büro genauso passend ist wie danach im Restaurant.

Miguel MEDINA/ AFP Steht Frauen und Männern: Look aus der Frühjahrsherrenkollektion von Givenchy

Da ist es fast schon ironisch, dass in auffallend vielen Kollektionen für nächstes Jahr ausgerechnet Beigetöne auftauchen, die lange als typisch für den "Renter-Look" und allenfalls bei Trenchcoats als zeitlos schick galten. Es gibt sie in vielen Abstufungen. Sie werden mal mit Neonfarben kombiniert wie bei Thomas Rath, mal mit Rosé wie bei Designerkollege Steffen Schraut.

Der Showroom von Steffen Schraut ist eine Institution am Rhein. Hier ist die Dekoration nüchterner, der Raum sieht aus wie ein Loft: Vor den hohen weißen Wänden strahlen selbst zurückhaltende Beigetöne, nichts lenkt von den Entwürfen ab.

Krise? Welche Krise?

In der kommenden Saison seien Blazer die absoluten Key Pieces, so Schraut, sowie schmale, aber zugleich lässige Silhouetten. Besonders beliebt bei den Einkäufern seien bisher seine Entwürfe mit Tiermustern, zum Beispiel ein langärmliges Tunikakleid mit Zebrastreifen in hellem Gelb und warmem Sand - bequem, weder zu leger noch overdressed. Ein typischer Schraut-Entwurf. "Weitere Bestseller sind alle Kleider in fließender Baumwollqualität mit A-Silhouette," so Schraut.

Von einer Krise, wie sie aufgrund der Probleme deutscher Modemarken wie Gerry Weber und René Lezard aktuell wieder befürchtet wird, spüre er nichts, sagt Schraut. Bei Thomas Rath zeigt man sich ebenfalls gelassen: Dieses Jahr seien besonders viele Neukunden gekommen, erzählt Luca Bazzanella: "Wir sind positiv überrascht." Verständlich, wirkte doch die Berliner Fashion Week dieses Jahr nur spärlich besucht, die Partys nicht mehr so ausgelassen wie noch vor zehn Jahren. Wer weiß: Womöglich wird in Düsseldorf ja zukünftig nicht mehr nur eingekauft, sondern auch wieder ausgiebig gefeiert.