Weltteuerstes Back-Buch für 525 Euro Fettes Brot

Dem ältesten Gebäck der Menschheit wird seit ein paar Jahren auch mit einem Feiertag gehuldigt. Die "International Union of Bakers and Confectioners", ein weltweit agierender internationaler Interessenverband des Bäckerwesens, bestimmte hierfür 2010 den 16. Oktober - das Datum der Gründung der UN-Ernährungsorganisation FAO im Jahre 1945.

Und wenn an diesem Gedenktag nun in unzähligen Hobbybacköfen eine weitaus größere Zahl an Brotsorten denn je aufgeht und das ganze Haus mit dem verlockenden Duft frischer Kruste erfüllt, liegt das vermutlich an Nathan Myhrvold und den auf fünf Bände aufgeteilten 2642 Seiten seines Mammutwerkes "Modernist Bread". 2017 auf Englisch erschienen, ist es seit kurzem auch in deutscher Übersetzung erhältlich.

Nathan Myhrvold

Die erste Frage, die sich angesichts solch einer Monstrosität stellt - wer kauft sich schon ein Backbuch für 525 Euro? - beantworteten Myhrvold und sein Team aus 22 festen und unzähligen freien Mitarbeitern schon Jahre, bevor er mit den Arbeiten zu diesem Werk begann: Hunderttausende. Keine Übertreibung: Der sechsbändige Vorgänger "Modernist Cuisine", immerhin auch gut 400 Euro teuer, verkaufte weltweit mehr als 220.000 Exemplare.

Arm war Nathan Myhrvold, Begründer und Leiter der Firma "The Cooking Lab" in Washington, aber auch vorher nicht. Er arbeitete jahrelang als Chief Technology Officer von Microsoft direkt an der Seite von Bill Gates und vervielfachte seine Millionenabfindung durch Lizenzeinnahmen für die mehr als 800 Patente, die sein eigenes Unternehmen entwickelte.

16.10.2019

Modernist Bread Deutsche Ausgabe
Seiten: 2642

Küche statt Superjacht

Die meisten Superreichen dieser Welt kaufen sich dann erst einmal eine 150-Meter-Jacht. Myhrvold blieb lieber an Land und rüstete eine alte Lagerhalle zu der vermutlich bestausgestatteten Versuchsküche der Welt auf. Fünf Jahre später kulminierten die kulinarischen Grundlagenforschungen des Cooking Lab in den sechs Bänden des "Modernist Cuisine" (2011), dessen epochaler Informationsreichtum die Welt des zeitgemäßen Kochens nachhaltig veränderte.

"Modernist Bread" hat die gleiche Detailtiefe. Wer nur ab und zu mal schnell ein Brot für Familie oder Freunde backen will, ist naturgemäß mit Fachbüchern unter 300 Seiten Umfang besser aufgehoben. Aber es kann bei Projekten wie dem "Modernist" nicht um Vergleiche mit bestehenden Werken gehen. Das eigentliche Anliegen Myhrvolds ist es, all seine Intelligenz, sein Geld und seine Zeit dafür aufzuwenden, eine Sache - und sei es "nur" unser täglich Brot - so tief, bis ins letzte Molekül, zu verstehen, wie das auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Praxis nur möglich ist.

Sechs Millionen Brotinformationen

Deshalb backten an "Modernist Bread" neben Historikern, Chemikern, Biologen und Physikern auch jede Menge weltbekannte Spezialisten mit, wie etwa der Pariser Backpapst Eric Kayser, der über 140 Filialen von New York bis Tokio betreibt. Oder Francisco Migoya, Chefpatissier bei Thomas Kellers "The French Laundry", und der von "Le Figaro" als "Ajatollah des Brotes" titulierte Brotforscher Steven L. Kaplan. Gemeinsam mit dem festen "Modernist"-Team wurden zunächst alle weltweit zugänglichen Quellen zum Thema gescannt und in Form von mehr als sechs Millionen Einträgen in einer Datenbank gespeichert. So berichten es die Buch-Macher.

44.000 Arbeitsstunden später waren die fünf Bände "Geschichte und Grundlagen", "Inhaltstoffe", "Techniken und Ausstattung" und zwei weitere Bücher mit über 4.000 Backrezepten fertig. Wie schon beim Vorgängerprojekt ist diese Informationsmenge wieder hervorragend kuratiert, verschlagwortet und organisiert, so dass man sich nach kurzer Einarbeitung gut zurechtfindet in diesem Brot-Kosmos. Die modulare Struktur erlaubt zum Beispiel auch, große Bereiche erst einmal nicht anzulesen und sich zum Beispiel den 160 Seiten langen historischen Abriss des Backens vom ersten Steinstößel bis zu hochmodernen Backfabriken für einen verregneten Spätherbsttag aufzuheben.

Haben Hobbybäcker bald mehr Ahnung vom Brot als Profis?

Das gilt auch für die vielen Dutzend Seiten, auf denen Myhrvold mit seinem unbestechlichen wie undogmatischen wissenschaftlichen Scharf- und Starrsinn mit etlichen Ernährungsmythen von Low Carb über Paleo, Gluten oder den angeblichen Gesundheitsvorteilen von Vollkorn aufräumt. Alles wasserdicht und neutral recherchiert - ein Armageddon für die schlagzeilenheischende Ökotrophologie. Aber auch Pflichtlektüre für alle, die ihr Backwerk an Mitmenschen weitergeben (oder verkaufen), denn die gesundheitlichen Belange im Umgang mit der Brotherstellung von Schimmelgefahr über Erreger bis hin zum Mehl-Asthma sind noch nicht einmal in den offiziellen Lehrmaterialien der hiesigen Handwerkskammern auch nur annähernd in dieser Tiefe behandelt worden.

Und auch die Kapitel über Sauerteig und die Faktoren Zeit und Temperatur in der Teigführung können jedem ambitionierten Hobbybäcker zu größerer Expertise verhelfen, als viele Profis sie haben.

Beide Zielgruppen finden vor allem in den Rezeptbänden Tausende von Anleitungen, wie sich ein ganzer Supermarkt voller leckerer und vor allem gesunder Backspezialitäten aus aller Welt (bis hin zu mehreren Dutzend Baguette-Varianten) herstellen lässt.

Es gibt viel zu tun - backen wir's an!