Winterzeit ist Mützenzeit - und wenn man sie abnimmt, ist meist ein Neustyling fällig, weil die Kopfbedeckung mal wieder alles plattruiniert hat, was in mühsamer Hand-, Kamm- und Föhnarbeit frisiert wurde. Menschen ohne Haupthaar oder Eitelkeit können an dieser Stelle aufhören zu lesen. Für alle anderen folgen Tipps von zweien, die sich auskennen: der Hamburger Promifriseur Jörg Oppermann und die Hair- und Make-up-Artistin Anja Graf-Pagel, ebenfalls aus der Hansestadt.

Sind die Haare satt, werden sie weniger platt

Damit Mützenträger, kaum ist der Deckel ab, nicht sofort nacharbeiten müssen, sollten sie vorarbeiten. Jörg Oppermann empfiehlt, die Haare mit Feuchtigkeitsconditioner zu behandeln. "Das sättigt die Haare", so Oppermann. Und sind die Haare satt, werden sie weniger platt. Wachs im Haar helfe ebenfalls, hinterher die Fasson zu behalten.

Was die Frisur zerstört, ist vor allem die Wärme unter der Mütze. Deshalb rät Anja Graf-Pagel: "Die Mütze kurz nach dem Waschen aufsetzen, dann wird das Haar nicht so aufgebauscht." Vor allem Frauen und Männer mit starken Locken oder Naturkrausen könnten dadurch einen unschönen Aufstand vermeiden.

Feines Haar wird unter einer Haube besonders leicht an den Kopf gepappt. Doch damit lässt sich arbeiten - wenn die Frisur von der Mütze geformt wird. Frauen könnten sich ihr Haar zum Beispiel seitlich scheiteln und hinten zu einem Zopf flechten. Männer kämmen sich die Haare am besten so, dass sie sich nicht aufstellen, also nach vorne oder zur Seite anstatt nach oben. "Wem der Pony zu platt wird, der lässt die Haare vorne rausschauen", sagt Graf-Pagel.

Hauptsache lässig

Diesen Trick kennt Jörg Oppermann ebenfalls. Wichtig sei dabei aber, dass die Haare das Gesicht umschmeicheln. Das bestätigt auch Graf-Pagel: "Es macht viel aus, wenn die Haare an den Seiten rausschauen." Kurzhaarfrisuren also eher ein bisschen länger lassen, damit das Haar unter der Mütze zum Vorschein kommt. "Wichtig ist, dass es lässig wirkt", so Oppermann, "dafür darf der Pony nicht zu akkurat geschnitten sein, auch am Nacken und an den Ohren sollte das Haar fransig sein".

Außerdem rät Oppermann dazu, den Pony und den Pferdeschwanz glatt zu föhnen. Dabei könnten auch Haartrockner mit ionisierender Wirkung helfen. Sie sollen die elektrostatische Aufladung des Haars verhindern. Mützen mit geringem Polyesteranteil reduzieren die Elektrostatik zusätzlich. Denn es ist zwar schön, wenn es knistert, aber bitte nicht am Kopf.

Die Wahl der Kopfbedeckung ist natürlich eine Budgetfrage. Wolle oder Häkelsets sind gute und günstige Alternativen, weshalb Anja Graf-Pagel ihre Mützen schon lange selbst strickt.

Entscheidend ist nicht die Mützenform

Ob selbst gemacht oder gekauft: "Die Mützenform ist nicht entscheidend, wichtiger ist, dass die Kopfbedeckung zum Stil und zum Typ passt", so Oppermann.

Wer gerne mit der Mode geht, dem empfiehlt Graf-Pagel Mützen in knalligen Farben wie Gelb, Rot oder Grün. "Die trägt man nach oben aufgestellt", so die Expertin, die auch als Stylistin arbeitet. Die knapp über den Ohren endenden Rollmützen im Matrosenlook sind für sie eher ein "Indoortrend". Menschen mit Toupierfrisur würde sie einen Hut aufsetzen.

Bestimmte Mützen für bestimmte Gesichter?

Von Stylingregeln für bestimmte Gesichtsformen und Mützentypen hält Graf-Pagel wenig. "Am wichtigsten ist die Ausstrahlung", sagt sie. Bei Modeshootings bitte sie die Models daher immer, die Mütze selbst aufzusetzen. Schließlich wisse jeder, wie er sich am wohlsten fühlt. Generell gelte aber: Eine tief in die Stirn gezogene Mütze wirke weniger sympathisch. Denn: "Je freier man das Gesicht lässt, desto besser kann man den Menschen erkennen."

Wenn alles nicht mehr hilft

Und wenn die Mütze ab ist? Bei aufwendigeren Frisuren könne Trockenshampoo einiges retten, sagt Oppermann. "Dazu einfach ein wenig Powderspray ins Haar und lässig mit der Hand durcharbeiten." Männer haben es mal wieder leichter, denn angesagt seien Frisuren mit kurzen Konturen: pflegeleicht und mit Wachs frisiert.

Nicht nur für Frauen mit viel Volumen hat Anja Graf-Pagel noch einen letzten Mützentipp: Wenn alles nichts hilft, einfach mal die Mütze auflassen. "Die sind ein gutes Styling-Accessoire, damit lassen sich Haare auch bändigen."