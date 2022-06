Stil-Highlights der Woche Awwwww, wie weich!

Auch der Stoffladen kennt sein Äquivalent des Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Traums. Nur dass es hier heißen muss: vom Spucktuch zum Sommerkleid. Dieser Aufstieg ist dem Musselin inzwischen geglückt. Musselin ist ein weicher Baumwollstoff, der sich in viele, viele Falten legt, was zu seinem charakteristischen und kuscheligen Aussehen führt. Vor einigen Jahren noch war Musselin meist weiß oder eierschalenfarben und eigentlich nur Eltern bekannt, weil er überhaupt nur verwendet wurde, um Tücher zu nähen, die dazu dienten, ausgespuckte Milch aufzuwischen. Was dann geschah, lässt sich nicht genau rekonstruieren, aber das Resultat ist verblüffend: Wer heute in einen Stoffladen geht, wird bemerken, dass die alten Platzhirsche wie Fleece oder Jersey ganz schön zusammenrücken mussten und auf den besten Regalplätzen Musselin Platz genommen hat. Es muss sich ungefähr so zugetragen haben: Irgendjemand muss sich gedacht haben, dass es doch schade sei, dass Musselin-Spucktücher immer nur weiß oder eierschalenfarben sind. Also gab es bald Musselin in Senfgelb und in Taubenblau und in Flieder und in Rosa mit Leo-Muster. Irgendjemand muss sich daraufhin gedacht haben, dass es doch schade sei, dass aus diesem hübschen Musselin immer nur Spucktücher genäht wurden. Also gab es bald Kleidung aus Musselin. Kinderkleider und Culottes und Blusen und Sommerkleider und dreieckige große Halstücher, die wir – Achtung Prognose – diesen Herbst vermutlich noch sehr viel öfter als bisher sehen werden, eben weil sie so weich und gemütlich sind. Und außerdem kann es nicht schaden, ein Accessoire am Körper zu tragen, das einen daran erinnert, dass es sich lohnt, groß zu träumen. Niemand muss für immer ein Spucktuch sein. Maren Keller