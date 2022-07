Plastik- und weiteren Umweltproblemen durch mehr, aber vermeintlich korrekten Konsum den Garaus zu machen, ist eine Marketinglüge, die wir gern glauben, aber sie wird deshalb nicht wahrer. Auch Naturmaterialien sind nicht endlos verfügbar. In aktuellen Zeiten ist beispielsweise Holz ein rares, zudem teures Gut geworden. Die BBC hat hierzu einen Faktencheck vorgelegt, der zeigt, dass der Einmalgebrauch einer Plastiktüte weniger Ressourcen schluckt als die Papiertüte. Wollte man Plastiktüten gar komplett durch Baumwollbeutel ersetzen, wäre das ressourcentechnisch erst bei hundertfachem Gebrauch des Beutels nachhaltiger.

Und natürlich sind Kunststoffe nicht per se schädlich – in der Medizin etwa, um nur einen Bereich zu nennen, sind sie schwer zu ersetzen. Und retten Leben. Wie Kunststoffe zukunftsfähig bleiben oder werden können, ist auch Thema der Ausstellung »Plastik – Die Welt neu denken« , die noch bis Anfang September im Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein läuft.

Plastik und kostbares Plastik

Umweltfreundliche Möbel- und Industriedesigner arbeiten heute wieder gezielt auch mit Plastik. Der Schredder ist ein beliebtes Gerät beim Upcycling-Trend. Das niederländische Unternehmen Plasticiteit beispielsweise stattet die Filialen stilbewusster Labels mit Oberflächen aus, die an Konfettiregen erinnern. Glamourös schimmernde Goldflocken, blaues oder rotes Ton-in-Ton, kunterbuntes Tutti Frutti – alles möglich, je nach Vorsortierung des verarbeiteten Plastikabfalls. Ästhetisch entfaltet das eine ganz eigene Qualität.

Die Gruppe Precious Plastic bietet sogar fertige Starter-Sets für eigene Designversuche mit selbst gesammelten Kunststoffen an. »Verwandle Plastik in kostbares Plastik« lautet das Credo des Open-Source-Recycling-Projekts, das aktuell auch im Vitra Design Museum vorgestellt wird. Wertschätzung statt einer unreflektierten Verdammung könnte der Schlüssel sein, bei unserer Suche nach einer Lösung für unser Plastikproblem. Denn auch in Zukunft wird es eine Welt ohne Kunststoff kaum geben.