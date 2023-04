Nervennahrung Heute gibt es das schnellste Artischockenpesto der Welt

Das grünlich-weiße Pesto ist herrlich cremig, es schmeckt nussig, leicht herb, ganz zart, ein wenig säuerlich und herrlich mediterran nach Thymian und Knoblauch. Man würde es schon jetzt am liebsten löffelweise naschen, doch am besten entfaltet es seinen Geschmack gemeinsam mit Nudeln oder Brot.

Die Artischocke will mit Kohlenhydraten ergänzt werden, die ihr etwas Süße und mehr Körper bringen, wenn sie richtig zeigen können soll, was sie so kann. Perfekt ist dieses Pesto, wenn man es unter heiße Pasta hebt, am besten kurze, eher dicke Nudeln wie Rigatoni oder Ditalini, an denen das sämige Pesto am besten haftet.