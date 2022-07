Wir waren weitergefahren, bis an den Rand eines Wäldchens, und dann zu Fuß mit Picknicktasche und Decke durch ein Dickicht aus Kasuarinenbäumen und Büschen bis zu einer Lichtung gelaufen, auf der wir uns niederließen. Dann öffnete ich die Blechdose, darin, gelbgrün gesprenkelt, zart gebräunt: die Lunchbox- und Snacklieblinge der Australier schlechthin, Zucchini Slices, Zucchini-Schnitten, einst wohl von italienischen Einwanderern nach Down Under gebracht. Ich mochte sie sofort, allein die Textur ist schon so angenehm: kompakt wie eine Frittata, durch die Unmengen geraspelter Zucchini trotzdem locker. Eier, Käse, Sahne und karamellisierte Zwiebeln machen die Zucchini zugänglich für alle, die den recht geschmacksneutralen grünen Sommerkürbissen sonst wenig abgewinnen können, die es ja gerade im Überfluss gibt. Und natürlich die vielen Kräuter, wie Petersilie und Dill, die auch in den Slices stecken. Im australischen Original kommen noch Bacon-Würfel hinein, wir verwenden eingelegte grüne Oliven für die Würze und die angenehme Säure.