So herrlich, dass man am liebsten »Ahhhhh!« rufen möchte, ist auch unser eiskalter Wassermelonensalat, der zu dieser Hitzewelle so wunderbar passt, weil er die pure Erfrischung ist: kalte, saftige, süße Melone, kühlende Gurke, knackige Radieschen, duftende Minze – dazu ein Thai-inspiriertes Dressing mit leichter Schärfe und dem Saft von Limetten. Kühl, frisch und wunderbar wie ein Sprung ins kühle Wasser des Freibadbeckens.