»No Pants Day« Die Hose bleibt an!

»Slip Slip Hurra«

Es gibt keinen richtigen Anlass mehr für die Anti-Hosen-Bewegung. Der heroische Kampf für die Freiheit, alles zu tragen oder nicht zu tragen, sich zu zeigen, wie man will oder ist, wurde längst abgelöst durch die Body-Positivity-Bewegung. Der »No Pants Day« wirkt da fast schon retro oder vintage, ist also eher so was wie die Bundfalte in den bunten Bewegungen: immer noch schick, aber zu spät auf der Party.

Selbst der humoristische Aspekt des »No Pants Days« wirkt leicht abgewetzt. In einer Gesellschaft ohne allgemein gültige Dresscodes kann man keinen Code mehr ironisieren oder brechen; es sei denn, man steht auf den Humor in der Konventionsgröße von Dieter Nuhr oder Mario Barth, die man sich aber auch nicht ohne Hose vorstellen möchte. Deren Denkweise endet meist in einem »Slip Slip Hurra«.