Beobachter vermuten zudem, dass die Kritk am Noma und an anderen Nobelrestaurants in den vergangenen Jahren ein Grund für das Ende des Restaurantbetriebs sei. Konkret ging es um die Ausbeutung von unterbezahlten Arbeitskräften und unbezahlten Praktikanten. Gegenüber der »New York Times« stellte Redzepi zuletzt das gesamte Konzept der gehobenen Küche infrage. »Wir müssen die ganze Branche neu denken«, sagte er. Die Arbeit sei einfach zu hart und müsse anders gestaltet werden.

In der Vergangenheit gab er bereits zu, es brauche immense Arbeitsstunden, um ein Angebot in Noma-Qualität zu produzieren. Diese gerecht zu entlohnen sei fast unmöglich, wenn man am Ende ein Produkt zu Preisen verkaufen wolle, die noch annähernd realistisch seien. Und das ist relativ: Für einen Restaurantbesuch im Noma muss man aktuell mindestens 500 Euro zahlen.