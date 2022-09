Nachdem ich nicht fündig geworden war, beschloss ich, mir selbst eins zu nähen. Erst habe ich überlegt, ob ich ein Schnittmuster benutze. Am Ende habe ich es einfach an mir selbst angepasst. Auf YouTube gibt es eine ganze Reihe an Tutorials, wie man ein Dirndl selbst näht. Wenn ich nicht weiterwusste, habe ich mich durch die Videos geklickt. Ich bin keine ausgebildete Schneiderin, sondern nähe ab und zu Kleinigkeiten. So ein aufwendiges Projekt, wie ein Dirndl selbst zu nähen, mache ich nicht so häufig. Zwei Wochen habe ich abends daran gearbeitet und sicher 60 Arbeitsstunden investiert. Den grauen Stoff habe ich gekauft und die Knöpfe von einer anderen Jacke genommen. Auch die Schürze ist eine Zweitverwertung. Ich habe sie aus einer alten Gardine gemacht. Von ihr hatte ich zwei – die andere hängt noch in meinem Wohnzimmer.«