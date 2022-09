Doch dem Sohn gefiel das Kochen, er fing eine Lehre im ersten veganen Restaurant der Stadt an. Als er gerade im dritten Ausbildungsjahr war, überzeugte er Bachmaier, die veganen Käsespätzle auf die Karte zu nehmen.

In der »Ochsenbraterei« sagt schon der Name des Festzelts, dass es hier traditionell um Fleischkonsum geht. Das Zelt ist bekannt dafür, dass die Ochsen, die aus einem städtischen Mustergut kommen, namentlich auf einer Tafel vorgestellt werden, während man sie an einem offenen Drehspieß grillt.