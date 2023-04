Nervennahrung An Ostern gibt es Madeleines

Diese Madeleines sind in die Literaturgeschichte eingegangen. Und der sogenannte »Madeleine-Effekt« oder »Proust-Effekt« in die Neuropsychologie und -biologie, von ihm spricht man, wenn Geschmackserlebnisse mit einem Schlag individuelle Erinnerungen und starke Gefühle hervorrufen. Passiert das nicht durch andere Sinneseindrücke? Etwa beim Hören von Kinderliedern oder beim Anblick der damals so geliebten Apfelbaum-Bettwäsche?

Es geschieht nie in der Unmittelbarkeit des Schmeckens und Riechens, denn unser Geruchssinn ist der einzige Sinn, der filterfrei und direkt mit dem Emotionszentrum des Gehirns verbunden ist. Beim Hören und Sehen sind Wellen im Spiel, beim Riechen und Schmecken geht es um Moleküle. Die Teilchen rasen dann wie auf einer Autobahn mit vollem Karacho mitten hinein in die Amygdala, den Gefühlskern des Gehirns. Und wenn sie schon mal da sind, gleich noch rüber zum Hippocampus nebenan, wo Erlebnisse verarbeitet und Erinnerungen geformt werden. So können ein paar Kuchenkrümel die schönsten Erinnerungen triggern und damit größte Glücksgefühle befördern.