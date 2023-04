Nervennahrung Heute gibt es (Oster-)Eier mit Frankfurter Grüner Soße

Aber auch wenn die Kräuter aus Buxtehude oder Baindlkirch kommen, sei’s drum! Diese traditionelle Kräutersoße ist so frisch und köstlich, dass es eine reine Freude ist. Und so gesund: die Soße – am besten zu gekochten Kartoffeln und harten Eiern serviert, wie sie in vielen Haushalten an Ostern zuhauf vorrätig sein dürften – ist ein wahrer Vitamin-Booster, der nach dem langen Winter ordentlich wach macht.