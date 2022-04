Vor ein paar Jahren war ich über Ostern im April in Südtirol. Es war wunderbar warm, Sommerkleid-Wetter, die Sonne lachte vom Himmel, es roch nach caffè und nach Süden, wir saßen in Meran bei Aperol Spritz neben eingetopften, aber sehr majestätischen Palmen im Straßencafé.

Verena Lugert Verena Lugert ist Journalistin und hat in London eine Kochausbildung absolviert, um danach als Köchin bei Gordon Ramsay zu arbeiten. Von dieser Zeit handelt ihr Buch »Die Irren mit dem Messer«. Heute verbindet sie das Schreiben und das Kochen, sie trifft und porträtiert auf der ganzen Welt Köche für Food-Magazine, berät als zertifizierte Gewürzexpertin die Lebensmittelindustrie und entwickelt Rezepte und Markenkonzepte. Ihre SPIEGEL-Kolumne ist auch als Buch erschienen.

Auf der Fahrt Richtung Bozen durch die herrliche Landschaft, die in den Blütenschaum der Südtiroler Apfelblüte gehüllt war, konnten wir uns nicht sattsehen an den weiß leuchtenden Gipfeln unterm hellblauen Himmel. Wir kauften Wein in Terlan, danach spazierten wir hinauf zur Ruine von Burg Maultasch, die ihren Namen von Margarete von Tirol hat, die dort vor gut 700 Jahren immer wieder gern residiert hat. Ihren eindrucksvollen Ehrennamen Margarete Maultasch hat sich die ehemalige Landesherrin durch ihr loses Mundwerk erworben, heißt es. Das Wort Maultasch machte uns hungrig, und so kehrten wir in einem Wirtshaus ein und bestellten »Spargel mit Bozner Soße« die mir kein Begriff war, ich war neugierig.

Und dann kamen sie, die schneeweißen, edlen Stangen, Terlaner Spargel ist berühmt. Der Kellner rieb Parmesan über das feine Gemüse, der in leichten Flocken auf die Stangen schwebte und sofort mit ihnen verschmolz. In einer Saucière kam die Spargelbegleitung, die »Bozner Soße«: gehacktes Ei in einer würzigen, herrlich säuerlichen Schnittlauchvinaigrette, durch das Eigelb schön cremig angemacht. Eine so feine Komposition in den Frühlingsfarben Weiß, Gelb und Grün! Und sie ist deutlich leichter ist als eine Sauce Hollandaise.

Spargel mit Bozner Soße ist ein ebenso köstliches wie unkompliziertes Gericht, das ich zur Spargelzeit recht oft mache. Weil es so unglaublich schnell geht und so herrlich schmeckt – und man neben Spargel, Ei und ein wenig Parmesan kaum Zutaten braucht, die man nicht ohnehin zu Hause hat. Perfekt als rasches und raffiniertes Ostermahl auf den letzten Drücker (auf den Landstraßen sieht man gerade überall Spargelbuden, oft werden da auch gleich Eier mitverkauft). Wer mag, reicht noch dünne Scheiben vom vielleicht ja sogar in der Osternacht geweihten Kochschinken dazu. Und, wie immer ergänzen kleine, neue Kartoffeln den weißen Spargel perfekt. Frohe Ostern!

Nervennahrung Unsere Köchin begleitet Sie durch die Pandemie: Jeden Montag präsentieren wir hier eines von Verena Lugerts Rezepten – nicht aufwendig, aber raffiniert. Ihr Credo: Gutes Essen macht nicht nur satt, sondern auch glücklich. Hier finden Sie alle bisher erschienenen Rezepte.

Rezept für Spargel mit Bozner Soße Für 4 Personen 2 kg weißer Spargel

1 EL Salz

½ EL Zucker

½ EL Butter

2 EL Zitronensaft

4 Eier

2 TL Senf

100 ml Sonnenblumenöl (wenn gerade keines da oder zu bekommen ist, geht genauso gut Rapsöl)

50 ml Olivenöl

2 – 3 EL Weißweinessig

2 EL vom Spargelsud

2 EL Schnittlauchröllchen

Salz, weißer Pfeffer

ca. 50 – 80 g Parmesan