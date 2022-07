Die in Los Angeles ansässige Schuhmarke Rose In Good Faith recycelt angeblich seit Kurzem ausrangierte und, wie der Hersteller nicht zu betonen vergisst, ungenutzte Godemichés , um daraus einen nach eigenen Angaben »perfekten Alltagsschuh« zu formen. Fast zwei Jahre lang arbeiteten die Schuhmacher an einem Verfahren, Erwachsenenspielzeug, das bei der Herstellung beschädigt wurde, in einen stylischen, umgerechnet rund 130 Euro teuren Schuh namens Plastic Soul zu verwandeln. Dass der ziemlich stark an das Model Yeezy Foam RNNR von Adidas erinnert, darf in diesem Fall vernachlässigt werden. Was zählt, ist der Nachhaltigkeitsgedanke – und der Tragekomfort dieses ungewöhnlichen Treters, der wiederum einer laut Herstellerangabe elastischen Einlegesohle aus recyceltem Kork zu verdanken ist. Alles eine Frage des Geschmacks. Tatsache ist, dass die Füße eine erogene Zone sind, auch unbekleidet. Sebastian Späth