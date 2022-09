Stil-Highlights der Woche Über hässliche Jacken und ihre schönen Seiten

Vermutlich erklärt dieser unschöne Umstand die Euphorie, mit der gerade die Nachricht aufgenommen wurde, dass Yvon Chouinard – Gründer der kalifornischen Outdoor-Marke Patagonia – das Unternehmen an Stiftungen verschenkt hat, die sich der Rettung der Erde verschrieben haben. Unter echten Outdoor-Sportlern ist die Marke Patagonia seit jeher geschätzt und beliebt. Aber auch Menschen, die an Mode eher das Als-ob-Prinzip schätzen, wurden zuletzt auffallend häufig in Patagonia gesehen: Und zwar in Retro-Fleecejacken, in denen sie so aussehen, als ob sie gleich zu einer mehrtägigen Wanderung in einen Nationalpark aufbrechen, abends am Lagerfeuer Stockbrot machen und sich am nächsten Morgen das Gesicht mit dem eiskalten Wasser irgendeines Bergflusses waschen. Selbst wenn sie in Wahrheit nur eben zum nächsten Bio-Supermarkt schluppen. Die Retro-Fleecejacken sind gern aus Teddy-Fleece. Gern mit Bügel-Patches verziert. Und gern in Neunzigerjahre-Farben gehalten. Wie alles in der Mode sind auch diese Jacken Geschmacksache. Aber auch wer sie nicht mag, wird künftig anerkennen müssen, dass in diesem Fall manch vermeintlich hässliche Jacke ihre schöne Seite hat. Maren Keller