Fotos, Briefe, Gegenstände, die wir geschenkt bekommen haben – all das sammeln wir, um uns an Menschen zu erinnern, die uns wichtig waren und sind. Opas Aquarell, Omas Uhr, die Babyschuhe unserer Kinder: Wir halten diese Dinge in Ehren und ehren so auch die Menschen, die wir mit ihnen verbinden. Vor einiger Zeit ist mir klar geworden, dass auch Pflanzen als Erinnerungsträger taugen.

Vor dreieinhalb Jahren starb mein bester Freund Peter. Sein Mann überließ mir Pflanzkübel inklusive Inhalt von den großen Terrassen ihres Hauses, das verkauft werden sollte. Peter hatte in seinem letzten Frühling keine Kraft mehr gehabt, sich selbst um die Bepflanzung zu kümmern. Doch unter seiner Regie verteilten seine beiden Neffen zusätzlich zu den bereits vorhandenen Stauden frische Wildblumensaat und Setzlinge für Einjährige in den Töpfen. So entstand eine blühende Oase, die Peter von seinem Krankenlager aus sehen konnte.

Jede Blüte ein Gruß Die schönen Pflanzgefäße aus Terrakotta, die ich erbte, enthielten Glockenblumen und Sonnenhut, Zaubernuss und Tulpen, Ginster und Küchenschelle . Es waren echte Wundertüten, denn auch Saat ging auf, darunter eine Art wilde, winzige Orchidee, die mich im ersten Sommer nach Peters Tod bezauberte – und dann verschwunden war. Die Stauden dagegen, von meinem Freund noch selbst gepflanzt, kamen bisher jedes Jahr. Jede Blüte, die sich zeigt, ist ein Gruß.

Mein Favorit aus diesem lebendigen Nachlass ist ein Echtes Geißblatt, im Volksmund als Jelängerjelieber bekannt. Die Früchte der Lonicera caprifolium sind zwar leicht giftig, für Vögel aber ein Leckerbissen. Es gibt auch einige nichtheimische Arten aus der Familie der Geißblattgewächse wie das Japanische oder das Rote Geißblatt, die ähnliche Eigenschaften haben. Die robuste Schlingpflanze trägt ihren Namen, weil Ziegen so gern davon fressen.

Sehr viel romantischer ist die metaphysische Bedeutung, die dem Geißblatt beigemessen wird. So wie die rote Rose für Liebe und Leidenschaft steht, die Kamille für Hoffnung, so symbolisiert das Geißblatt eine unzerstörbare Bindung zwischen Menschen, deren Wertesystem in vollem Einklang steht: Wer ein weißblütiges Jelängerjelieber verschenkt, drückt damit seine unverbrüchliche Freundschaft aus.

Mein Exemplar wohnte bis vor Kurzem in einem amphorenartigen Terrakottagefäß mit einer 80 Zentimeter hohen schmiedeeisernen Rankhilfe, wie sie oft für kleinere Rosen verwendet wird. Jelängerjelieber – der Name sagt es – kann allerdings bis zu sechs Meter hoch werden und wird auch deshalb gern als Fassadenbegrüner gewählt. Mein Freund Peter kannte die Pflanze aus dem Garten seiner Kindheit und liebte den Duft des Geißblatts, der sich vor allem abends entfaltet und Nachtfalter anlockt. Der betörende Geruch entströmt den zahlreichen filigranen Blüten, die von Mai bis Juli, bei manchen Arten und je nach Standort sogar bis Oktober, das winterharte Gewächs schmücken – wenn alles gut läuft. Was bei mir bislang nicht der Fall war, um ehrlich zu sein: Peters Geißblatt blühte immer nur sehr spärlich.