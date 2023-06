Was zeigt also das Bild aus der antiken Stadt? Möglicherweise eine Art Focaccia, die in diesem Fall mit Früchten belegt wurde. Granatapfel meinen die Fachleute ausmachen zu können, und Datteln. Wein passte offenbar dazu, wie der gefüllte Kelch auf dem Tablett nahelegt.

Focaccia also, ein Fladenbrot. Na gut, auch lecker, wenn auch noch nicht in den Rang eines Unesco-Kulturerbes erhoben, wie die Pizza, der diese Ehre 2017 zuteilwurde.

Die Geschichte der Nationalspeise muss nicht umgeschrieben werden, und es kann auch bei der schönen Legende vom neapolitanischen Tavernenkoch Raffaele Esposito bleiben, der bei einem Besuch von Königin Margherita aufgefordert worden sein soll, für sie doch eine seiner neumodischen Teigrundlinge zu machen, die er Pizza nannte. Er garnierte sie in den Nationalfarben, rot (Tomate), weiß (Mozzarella) und grün (Basilikum).