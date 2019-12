Popcornvariation mit Szechuan-Pfeffer Silvesterkracher

13 Jahre war Peter Wagner unser Hobbykoch. Eine lange Zeit, in der er tatsächlich nur ein einziges Mal eine Folge hat ausfallen lassen müssen, wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis. Ansonsten erschien hier seit 2007 jede Woche ein Rezept, immer samstags. 669 Rezepte von ihm finden sich in unserer Datenbank. Sein erster Text war ein Plädoyer für den Weißkäse, überschrieben mit "Topfenschlagen mit Ötzi". Garniert war das Ganze mit einem Rezept für Pina-Colada-Nocken als Dessert für vier Personen und schon damals für Vegetarier geeignet.

Anfangs erschienen die Rezepte als "Tageskarte Küche" im Kultur-Ressort von SPIEGEL ONLINE, später in der Rubrik Stil. Das passte insofern, als dass Peter Wagner nicht nur ein ausgezeichneter Koch ist - seit seinem 16. Lebensjahr ist das Schnibbeln, Simmern und Sautieren sein liebstes Hobby -, sondern auch jede Menge Stil hat. Zu allen seinen Rezepten wusste er die passende Weinbegleitung, und sollte es einmal kein Wein sein, war auch das kein Problem für ihn.

Peter Wagner kennt die Zutaten, aber auch ihre Produzenten und ihre Geschichte - und damit auch seine Leser. Denn er schreibt nicht einfach nur Rezepte, er liebt Essen und alles, was dazugehört. Fans seiner Kolumne haben bei ihm mindestens so viel über Essenszubereitung gelernt wie über Esskultur und Nahrungsmittelproduktion oder auch über verwirrende Küchenbegriffe.

Außerdem servierte er regelmäßig die schmissigsten Zeilen. Zuletzt etwa "Tanze Gamba mit mir" für Spaghetti Marisco. Eines unserer Highlights war auch "Hier spielt die Feige die erste Geige" (Ziegenkäse mit Feigen). Klassiker sind auch "Nie wieder Soße aus der Dose" zu einem Rezept für Drei-Komponenten-Tomatensoße, "License to Grill" für gegrillten Lachs im Zitronenbett oder "Mutierte Maria, steh mir bei!" für einen zur Vorspeise umgemodelten Tresenklassiker: Bloody Mary am Stiel.

Doch so schön es auch war. Manchmal ist es Zeit für Veränderung, und so wird dies heute die letzte Folge der Hobbykoch-Kolumne sein. Also lassen wir es noch mal krachen, aber nicht so, wie Sie vielleicht meinen. Groß aufgekocht wird heute nicht mehr. Dazu hat unser Hobbykoch genügend Anleitungen geliefert. Zum Beispiel hier, hier und hier.

Nein, zum Schluss wird es so einfach wie raffiniert: scharfes Popcorn als Partyfood.

Peter Wagners Küchenwissen bleibt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, erhalten. Nicht nur über unser Archiv. In Zukunft werden Sie den ein oder anderen Foodtrend von ihm kennenlernen oder hilfreiche Küchengadgets. Und wenn es ein neues Standardwerk für das Kochbuchregal gibt, seien Sie sicher: Peter Wagner wird es Ihnen vorstellen. Wer noch mehr möchte, dem sei die Webseite unseres Autors empfohlen.

Nun aber Bühne frei für Peter Wagner zum Abschied:

"Ich wünsche allen, die in dieser Zeit mit meinen Rezepten und Texten am Herd standen und sich mit mir gemeinsam wacker mit frischen Zutaten und kulinarischem Gestaltungswillen der wachsenden Phalanx von Plumpsköchen und Industrie-Menschenfutterherstellern entgegenstemmten, weiterhin viel Spaß, Genuss und Erfolg in ihrer ganz persönlichen heimischen Hobbyküche. Und nie vergessen: schmeggemusses!"

Dieses Popcorn ist der ideale Begleiter nicht nur für die Silvesterparty. Auch die schaurigen Horror-Thriller am winterlichen Fernsehabend werden damit verschärft und zugleich befriedet: Die Kohlenhydrate beruhigen das Gemüt, der beißende Szechuanpfeffer lässt den Zuschauer angemessen mitleiden.