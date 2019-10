Wie sich Politikerinnen kleiden Neuer Führungs-Stil

Prominent blitzten Alexandria Ocasio-Cortez' Creolen bei ihrer Vereidigung im Januar. Dazu ein weißer Hosenanzug, schon stand die Garderobe der amerikanischen Kongressabgeordneten - samt Botschaft. Vermittelt nicht mit Worten, sondern durch Stoff und Ohrringe. In Weiß hätten 100 Jahre vor ihr Suffragetten für die Einführung des Frauenwahlrechts in den USA demonstriert, erklärte die 30-Jährige hinterher.

Die Creolen dagegen sollten gegenwärtig Benachteiligten Mut machen. Nach der Zeremonie schrieb Ocasio-Cortez auf Twitter: "Wenn das nächste Mal jemand zu Mädchen aus der Bronx sagt, sie sollen ihre Creolen abnehmen, können sie einfach erwidern, sie würden sich anziehen wie eine Kongressabgeordnete."

Auch Sibeth Ndiaye, Regierungssprecherin von Emmanuel Macron, kleidet sich gegen Klischees. Zu Pressekonferenzen trägt die 39-Jährige mal ein türkises Kleid mit Flamingo-Muster, mal eine blaue Variante samt Sonnenschirm-Print. Politische Gegner verglichen diese Farbenfreude hämisch mit den Teletubbies oder Zirkus-Kostümen. Der gängige Dresscode habe für sie einfach nicht funktioniert, sagte Ndiaye einmal in einem Interview: "Ich bin mollig. Ich habe ausgesehen wie ein Sack Kartoffeln". Also griff sie zur Schere und gestaltete ihre Garderobe selbst.

ludovic MARIN/ AFP Gute Laune zum Anziehen: Mit ihrer bunten Garderobe krempelt Sibeth Ndiaye um, was in der französischen Regierung getragen wird

Bei Ocasio-Cortez und Ndiaye bedeutet Power Dressing nicht mehr mausgrauer, breitschultriger Blazer und dreifach umgelegte Perlenkette. Wie bei immer mehr Politikerinnen. Theresa May, die ehemalige britische Premierministerin, winkte auch mal in hochhackigen Schuhen oder Kleid mit Leopardenmuster in die Kameras, Bundeskanzelerin Angela Merkel experimentiert zumindest farblich. So unterschiedlich die Garderoben daherkommen, so einheitlich ist ihre Botschaft: Selbstbewusstsein zum Anziehen sieht jetzt anders aus.

Lange stand der Herrenanzug für stoffgewordene Autorität - gerade geschnitten, in seiner Optik unerschütterlich. "Wir haben Politik mit Männlichkeit und einem männlich artikulierten Machtanspruch verbunden - mit einer bestimmten Art des Redens, des Gestikulierens und einer gewissen Kleidungskultur", sagt Viola Hofmann. In ihrer Doktorarbeit über "Das Kostüm der Macht" untersuchte sie die politische Garderobe von 1949 bis in die Zweitausenderjahre. Gekleidet wurde sich damals nach der Devise: Ist der Anzug pragmatisch, wirkt so auch der Träger. Bloß keine Muster, Spielereien, Flatterhaftigkeit.

Chanel bediente sich als erste an der Herrengarderobe

"Frauen mussten sich in dieser Kultur über ihre Kleidung komplett neu erfinden", sagt Hofmann. Als es in den Achtzigern zum ersten Mal in höhere politische Positionen ging, sollten sich die Frauen dem männlich geprägten Umfeld anpassen - und damit auch dessen Dress-Code. Zu maskulin aber durfte es auch nicht sein. Kostüm war angesagt. 1970 marschierte die SPD-Abgeordnete Lenelotte von Bothmer als erste Frau im Hosenanzug ins Parlament - es hagelte Kritik. Also trafen fortan Schulterpolster auf ultrafeminine Abnäher und Bleistiftröcke. "Auf der einen Seite sollten sie nicht Frauen sein, auf der anderen Seite mussten sie Frauen sein", sagt die Modetheoretikerin Barbara Vinken.

Dabei stellten Frauen in Hosen nichts Neues dar. Coco Chanel trug bereits in den Zwanzigern Herrenhosen. Der Ursprung dessen, was später Power Dressing genannt wurde, sagt Vinken. In den Sechzigern steckte Yves Saint Laurent Frauen in Smokings - Sinnbild der Androgynität. Die Hosenanzüge mit dramatisch breiten Schultern eines Giorgio Armani und Thierry Mugler wurden zum Abbild der Achtziger.

Nicht nur der Hosenanzug kann für Autorität stehen

Was aber in der Mode gefeiert wurde, musste sich abseits der Laufstege erst durchsetzen. Je öfter also Angela Merkel im Hosenanzug auftrat, desto mehr etablierte sich auch die Idee von Angela Merkel im Hosenanzug - und die nächste Konvention konnte angegangen werden. Wer sagt denn, dass der Hosenanzug Autorität symbolisiert - und nicht das Etuikleid?

Hier setzen auch Ocasio-Cortez und Ndiaye an. Power Dressing bedeute Mut zur Mode, sagt die Theoretikerin Vinken. "Und Mut zu zeigen: Ich kann auch durch meine Kleidung sprechen." Eine in Stoff oder Schmuck gefasste Botschaft wird in unserer von Bildern dominierten Welt schnell zum beachtenswerten Statement.

Alexandria Ocasio-Cortez' Creolen baumelten als subtiles, aber clever eingesetztes Zeichen für Feminismus nicht zufällig bei einem der wichtigsten politischen Ereignisse der USA an ihren Ohren. Sibeth Ndiaye trägt ihre individuellen Designs demonstrativ strahlend zur Schau, unbeirrt von den Kritikern. Manchmal ist das Aussehen eben pointierter als eine groß geschwungene Rede.