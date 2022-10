Stil-Highlights der Woche Alter!

Die Menopause, das ist das Interessante daran, galt lange als der Zeitpunkt, an dem Frauen für die Gesellschaft unsichtbar wurden. Schauspielerinnen in diesem Alter klagten darüber, dass es keine Rollen mehr für sie gab. Karrierefrauen in diesem Alter machten Bekanntschaft mit der gläsernen Decke. Und Kolumnistinnen beschwerten sich in ihren Kolumnen darüber, dass ihnen Männer die Tür vor der Nase zufallen ließen, die ihnen einige Jahre früher noch hinterhergeschaut hätten. Und Primark, das ist ebenfalls interessant, galt ursprünglich ähnlich wie Hollister oder Abercrombie als Marke für junge Menschen. Das Durchschnittsalter der Käuferinnen und Käufer dort lag 2015 bei 22 Jahren.