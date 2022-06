Wer einen Garten hat – oder auch nur einen Balkon – weiß, was alles schief gehen kann beim Versuch, Grünes, Essbares oder Schönes, vielleicht einfach nur Buntes, in die Welt zu bringen. Manches will partout nicht wachsen, manches wird gleich aufgefressen, anderes wiederum überwuchert alles andere. Einiges gelingt auf Anhieb, warum, weiß man dann aber auch nicht. Jedenfalls nicht gleich.