Es ist nicht reich, wer Linie fliegt, sagen sie in den USA. Doch in der Welt der Superreichen ist man erst angekommen mit einem Eintrag in der Liste der weltgrößten Luxusjachten. Ein solches Ranking ist jüngst erschienen in "Boat International". Hinter dem bescheidenen Titel steckt "das führende Medium für die Welt der Superjachten". Und tatsächlich hat es in diesem Kosmos einige bemerkenswerte Neuerungen gegeben.

Zum Beispiel wurde erstmals ein Imax-Kinosystem an Bord einer Jacht installiert, also eine Leinwand, die in ihren Megamaßen ihrer beherbergenden Jacht in nichts nachsteht. Gewünscht hatten sich das XXL-Privatkino die Eigner der "Lady S". Mit ihren Metermaßen 93-14-4 (Länge, Breite, Tiefgang) fährt die Lady allerdings nur im Mittelfeld der weltgrößten Jachten.

Die Nase nicht nur längenmäßig weiter vorne hat die "Flying Fox". Das von der Bremer Lürssen-Werft gebaute Schiff misst 136 Meter vom Heck bis zum Bug. Dazwischen ist unter anderem Platz für einen 400 Quadratmeter großen Spa-Bereich mit einer Cryosauna, auch das eine Premiere auf den sieben Weltmeeren. Die Kältekammer lässt sich runterfrosten bis auf -110 Grad. Regelmäßige Aufenthalte in einem solchen Eisschrank sollen die Haut straffen und Muskelschmerzen lindern.

Wer es ausprobieren möchte, die "Flying Fox" ist zu mieten. Für 3,5 Millionen Euro pro Woche lässt der Kapitän die Gangway runter zur aktuell größten Charterjacht weltweit.

Die Mietbarkeit ist ein Merkmal, das fast alle Schiffe aus dem Ranking teilen. Anders ließen sich Liegegebühren und Kosten für Treibstoff und Crew nicht einmal annähernd auf einem noch irgendwie vertretbarem Niveau halten, selbst Superreiche sparen gerne.

Außerdem müssen die Schiffe ja auch gebaut und bezahlt werden. Der Preis kann durchaus die Grenze von 600 Millionen Euro überschreiten. So viel hat schätzungsweise die "Azzam" gekostet, nach wie vor der größte Vergnügungsdampfer auf diesem Planeten - und damit Spitzenreiter im "Boat International"-Ranking (die komplette Liste erscheint in der Januar-Ausgabe des Magazins). Die "Azzam" fährt unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate, Eigner ist deren Präsident und Emir von Abu Dhabi, Scheich Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Zwei Hubschrauberlandeplätze, Mini-U-Boot, Raketenabwehrsystem

Gebaut wurde das Schiff auf der Lürssen-Werft in Bremen. Als Antrieb sind zwei Dieselaggregate und zwei Gasturbinen an Bord, die eine Gesamtleistung von 70.000 kW entwickeln, rund 94.500 Pferdestärken. Das ist auch in der Welt der Araberhengste jede Menge Power. Unter Volllast ergibt das einen Topspeed von 30 Knoten (mehr als 55 km/h). So schnell schieben sich dann sieben Decks mit zwei Hubschrauberlandeplätzen, Mini-U-Boot, Raketenabwehrsystem, Panzerglas, zwei Schwimmbädern, Kino, Diskothek und 520-Quadratmeter-Festsaal durchs Wasser.

Den Titel der größten Motorjacht der Welt muss die "Azzam" aber bald abgeben, voraussichtlich 2020, wenn in Norwegen das vom Stapel läuft, was sich hinter dem Namen "Projekt REV" verbirgt. Ein 182,6 Meter langer Superlativ, der sich von den anderen Luxusjachten auch durch seine Bestimmung abhebt. Das Schiff soll dem Vergnügen dienen, klar, aber auch der Wissenschaft. Ozeanologen und Meeresbiologen sollen sie für Forschungsreisen verwenden dürfen. Hinter der Idee steckt der norwegische Geschäftsmann und Milliardär Kjell Inge Røkke mit seiner Non-Profit-Organisation "REV Ocean".

Die meisten Riesenjachten kommen aus Deutschland

Norweger bauen vielleicht gerade die größte Jacht der Welt, aber die meisten großen Jachten kommen aus Deutschland. 85 der 200 derzeit größten Jachten entstanden laut "Boote Exclusiv" in deutschen Werfthallen. An zweiter Stelle kommt Holland mit 52 Schiffen und dann Italien (20). Insgesamt sind über 10.000 Yachten mit mehr als 24 Metern Länge auf unseren Meeren unterwegs. Die Spitzenklasse beginnt bei 70 Metern. Die meisten Schiffe in dieser Größenordnung gehören Russen (33), danach folgen US-amerikanische Eigner mit 31 Yachten und der Nahe Osten mit 38.