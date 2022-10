Mein Verhältnis zu den Nagern ist eindeutig: negativ. Schon in den Achtzigern beobachtete ich mit Schaudern, wie Punker in der Fußgängerzone weiße Ratten in die Ärmel ihrer Lederjacken krabbeln ließen. 2007 kam der Pixar-Film »Ratatouille« in die Kinos, die hilfsbereite Gourmet-Ratte Remy fand sogar ich ganz süß. Doch ich habe wohl einmal zu oft George Orwells Roman »1984« gelesen. Darin spielen Ratten eine äußerst ungute Rolle.

Wie viele Ratten leben unter uns?

Wo Menschen leben, gibt es sehr oft auch Ratten. Wie viele in Hamburg unterwegs sind, ist unklar. Manche sagen, man müsse eine Ratte pro Person rechnen. Das wären in der Hansestadt aktuell ungefähr 1,85 Millionen. Andere behaupten es seien zehn pro Bürgerin und Bürger. Über die tatsächliche Größe der Population können laut der Pressesprecherin des Amtes für Hygiene und Umwelt keine seriösen Angaben gemacht werden. Dort muss die Sichtung der Nagetiere gemäß der »Rattenverordnung« von 1963 gemeldet werden. In diesem Jahr erhielt das Amt bis Ende September 1080 Hinweise. Das sind weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum; im Jahr 2020 waren es insgesamt 1887 Meldungen – und ebenso viele Bekämpfungseinsätze.